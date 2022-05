Arbitre: M. Soors.

RFC LIÈGE: Debaty, Herman, D’Ostilio, Ronvaux, Bustin, Van den Ackerveken, Lambot, Nyssen, Reuten, Rodes, Bruggeman, Mouhli, Besson, Mouchamps, Cavelier, Prudhomme, Lallemand, Perbet.

Absents: Gosselain et Gendebien (blessés).

Si Liège a dominé Dessel de A à Z mercredi (4-0), le match face à Dender sera sans aucun doute le plus important, même si les joueurs et le staff insistent en disant qu’il "comptera pour trois points comme tous les autres" et que "mentalement, rien ne change." On sent, du côté liégeois, un bon mélange entre confiance et sérénité. Le second neuf sur neuf de la saison est impératif.

Contre Dessel, le jeu liégeois était plutôt précis, travaillé et agréable à voir. L’équipe est rentrée dans le match directement.

Pour la première fois depuis l’entame des playoffs, Kevin Debaty a gardé sa cage inviolée. Il faut bien le dire: il a passé une soirée totalement calme et a même pu profiter de la météo clémente. "Nous avons entamé le match avec sérieux et sérénité. Après 15 minutes, tout était plié mais nous avons continué, même en deuxième mi-temps. Depuis le début des playoffs, nous prenons des goals de carnaval. C’est compliqué pour un gardien, surtout lorsqu’il n’a pas énormément de travail" , dit le portier.

La joie était logiquement présente sur le visage des hommes de Gaëtan Englebert mais la fête dans le vestiaire était contenue puisque tous étaient déjà rivés sur la partie de dimanche. "Gagner et garder le zéro, ça fait du bien. La deuxième fois, ce sera dimanche" , poursuit le dernier rempart expérimenté.