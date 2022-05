Un sacré bail pour ce projet, qui a vu le jour sous l’impulsion d’Alain Blondiau alors directeur technique des jeunes du Standard, et auquel des milliers de jeunes de la région ont participé. Soit lors des entraînements de "perfectionnement" du lundi soir, soit lors des stages organisés chaque année. "Le projet était novateur pour l’époque , explique Robert Pelsser, directeur sportif du CPR du Standard de Liège à Herve. Il avait pour vocation de recruter des joueurs pour les équipes de jeunes du Standard. Cela s’inscrivait dans l’idée de relancer l’école des jeunes du club. Cela permettait aussi à certains joueurs qui évoluaient déjà au Standard, de s’entraîner près de chez eux le lundi soir. De manière plus large, le Standard redorait également son image de marque, dix ans après l’affaire Waterschei" , souligne le directeur sportif.

Lavalée, Lallemand, Deville, etc sont passés par là

Ainsi, plusieurs joueurs provenant du CPR ont ensuite rejoint les rangs du Standard. Dont Dimitri Lavalée (Saint-Trond), Michaël Lallemand (RFC Liège, ex-Eupen), Brandon Deville (Hasselt, rejoindra Elsaute la saison prochaine) mais aussi Martin Schillings, Arthur Cremer, Benjamin Thomé (URSL Visé) et bien d’autres encore. "De nombreux joueurs évoluent aussi à un très bon niveau dans les séries provinciales. Rares sont les équipes de P1 ou P2 (notamment) qui ne comptent pas un ou plusieurs joueurs issus du CPR dans leurs rangs" , complète-t-il.

Au fil des ans, notamment suite au niveau d’exigence sans cesse plus grand au sein des équipes de jeunes au Standard, la philosophie du CPR a quelque peu changé, par la force des choses. "Il est devenu moins centré sur l’aspect recrutement. Mais le CPR est toujours bien resté debout. Et ce, malgré la concurrence de toute une série d’écoles ou d’académies de football ouvertes un peu partout. Je pense que c’est grâce à la fidélisation des enfants, des entraîneurs mais aussi par la qualité du travail, de la structure et de l’organisation" , pointe Robert Pelsser.

Concrètement, ce sont en moyenne 100 enfants qui sont accueillis lors des stages (trois chaque année) et environ 80 chaque lundi pour les entraînements de perfectionnement.

Notons également que parmi les traditions du CPR à Herve, les jeunes footballeurs reçoivent de temps en temps la visite d’un pro ou d’un ancien pro du club liégeois. Ce lundi, le médian Nicolas Raskin et l’ancien gardien de but Christian Piot étaient présents à Herve. Un beau cadeau pour les jeunes.