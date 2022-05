Trois défaites chacun et une seconde place dans leur série respective, le BC Verviers B et Cointe B vont s’affronter sur terrain neutre (Comblain) ce samedi soir en vue d’un éventuel (mais très hypothétique) montant supplémentaire vers la P1.

"Nous nous sommes entraînés deux fois cette semaine avec mardi une séance pour ajouter quelques flèches à notre arc et jeudi un entraînement normal mais avec moins de contacts pour éviter les blessures" , détaille Mayron Wilkin, le coach ad interim depuis l’opération de Fred Carton qui pourrait bien faire son retour sur le banc pour cette dernière sortie avec un groupe qu’il affectionne particulièrement. Côté stats, les Verviétois affichent une meilleure attaque que leurs opposants du jour, ceux-ci étant visiblement plus efficaces en défense… "Pour être franc, je n’ai aucune idée de l’effectif et des capacités de nos adversaires", reconnaît Mayron Wilkin. "Ils sont deuxièmes, ils méritent leur place donc on va devoir jouer en respectant Cointe tout en se focalisant d’abord sur notre jeu."

Reste à voir quel sera le niveau de motivation des différents protagonistes…

"Je dois avouer que la motivation n’était pas présente cette semaine" , conclut le Verviétois. "La saison a été longue pour tous les joueurs, un dernier match le 21 mai et cela pourquoi? Pour juste jouer un match de plus… Un jour on nous dit qu’il y a une montée à la clé et le lendemain c’est l’inverse. Du coup, en plus du physique, c’est aussi le mental qui est touché. On est tous des compétiteurs et jouer sans avoir de but ce n’est jamais le plus motivant"