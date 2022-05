Absent à Bellevaux: aucun.

Absent à Chevron: aucun.

Une finale logique avec un duel entre le deuxième et le troisième. Ce Bellevaux-Chevron promet beaucoup. Car les deux équipes, qui se connaissent et s’apprécient, ont envie de montrer du football, mais surtout de gagner cette finale. Même si la montée ne sera pas forcément au bout. "Je ne sais pas encore combien de matches on doit gagner pour monter, s’interroge l’entraîneur de Bellevaux, Raphaël Solheid. Contre les Chevronnais, on tentera la passe des trois mais ce sera tout sauf évident. Ils nous ont donnés comme favori mais je vois un match très ouvert avec des occasions de part et d’autre." C’est un entraînement léger qui était au programme jeudi avec un foot tennis. "On s’est amusé et c’est le principal" , souligne-t-il.

À Chevron, Ludovic Lejeune avait aussi prévu une séance ludique. "On s’est entraîné l’esprit léger , précise le coach. On rend visite à des amis qu’on apprécie mais on tentera quand même quelque chose."

Battus à deux reprises en championnat, les Chevronnais ne se rendront pas à Bellevaux avec un esprit revanchard. "Absolument pas , confirme l’entraîneur. On ne boxe pas dans la même catégorie et notre objectif n’était pas d’arriver là où nous sommes actuellement."

Le vainqueur se rendra, jeudi 26 mai (15h), chez le gagnant de Hombourg B – Bolland.