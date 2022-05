Absents à Andrimont: Bourhaba et Mohamud (blessés).

Absents à Saint-Vith: Cremer et Reinartz (blessés).

Après avoir écarté Lontzen (2-0) dimanche dernier, Andrimont poursuit sa route dans ce tour final. En pleine confiance avec leur série de treize matches sans défaite, les Andrimontois de Manu Ruiz-Marin ne cachent pas leur envie de monter à l’échelon supérieur. "Si on avait réalisé un premier tour comme le deuxième, on aurait même fini mieux qu’à la troisième place" , indique-t-il avant de rencontrer Saint-Vith pour cette "finale" de P3D. Surtout, avant de disputer l’interséries en cas de succès ce dimanche.

Saint-Vith, dans quelle forme?

"Saint-Vith a disputé sa demi-finale de Coupe hier (lisez jeudi soir et a été battu par le FC Eupen B, Ndlr) et il faudra voir dans quel état de forme seront les joueurs. Je pense qu’ils ont fait un peu tourner leur noyau mais je redoute leur frappe offensive, surtout Nito et Rogister qui n’ont rien à faire en P2" , souligne Manu Ruiz-Marin. "Mais l’attaque, c’est aussi notre force. Du coup, aucune des deux équipes ne voudra fermer le jeu et je pense qu’on verra du spectacle" , pressent l’entraîneur des Jaune et Bleu.

En face, Saint-Vith doit d’abord se remettre de sa demi-finale perdue. "On a fait un peu tourner le noyau, surtout qu’il y avait plusieurs joueurs déjà incertains" , commente le T2 de Saint-Vith, Manuel Klauser. "Nous n’étions pas du tout dans le match et Eupen s’est bien battu" , souligne-t-il.

Avec cet enchaînement de rencontres côté saint-vithois, il faudra voir comment les troupes de Thierry Polis vont récupérer, physiquement. "Ce sera cela la clé et c’est certain qu’Andrimont sera plus frais que nous. Mais on va évidemment tout donner en espérant qu’on aura bien digéré notre match de jeudi en Coupe" , conclut Manuel Klauser.

Le gagnant rencontrera les vainqueurs des séries A (Solières B ou Kemexhe), B (Juprelle ou Seraing Athl.) et C (Elsaute B ou Welkenraedt) dès jeudi 26 mai prochain lors de l’interséries de P3.