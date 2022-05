Absents à Minerois: Bemelmans, B. Thomsin, Frère et Léonard (blessés), Wadeleux et Lange (incertains), J. Thomsin (à Marseille), Franssen et Heudt (indisponibles).

Absents à Warsage: Sluysmans, Schonbrodt, Longaretti et Renaud (blessés).

Que pouvait-on espérer de mieux que cette finale Minerois – Warsage? Deux formations de qualité, des envies non cachées de montée et des coaches qui ne laissent rien au hasard, tous les ingrédients sont réunis pour vivre une belle rencontre.

"Ce match, je le vois avec beaucoup d’envie et d’enthousiasme. Je sais qu’il va y avoir du monde" , avance le mentor visiteur Michel Remacle. "Minerois est en forme et l’a montré la semaine passée à Tilff (0-5). J’espère voir une rencontre avec beaucoup de respect et passer un bon dimanche après-midi."

Minerois, «une force collective»

Cette formation de Minerois, l’homme fort des Verts s’en méfie. "Leur force se situe aussi bien au niveau collectif qu’individuel. Depuis quelques semaines, ils mettent en avant cette force collective formée par les groupes P2 et P4. Puis nous jouons chez eux et donc sur un terrain en herbe. On a toujours un peu plus difficile sur cette surface."

Du côté de la Croix Henri-Jacques, le moral est au beau fixe et la motivation bien présente. "Ce match, je le vois comme une opportunité de poursuivre une aventure qui nous plaît. On peut prolonger cette saison mal commencée mais qui se finit beaucoup mieux" , explique son homologue Gino Piol. "Les garçons, le club, le staff et les supporters méritent de jouer ce style de rencontre."

Dimanche, Minerois retrouvera quelques anciens de la maison. Pour les Nelissen, Crasset et autre Scherpereel, ce match sera celui des retrouvailles. "Ce sera en effet un match très spécial pour ces joueurs. Il y aura une atmosphère particulière et ça peut les transcender. Warsage est une équipe solide et il faut saluer leur saison. Ils ont fait presque toute la saison en tête et on ne peut qu’être admiratif."

Le vainqueur jouera l’inter-séries, jeudi 26 mai (15h) contre le vainqueur de la P2A (Braives ou Hannut).