Arbitre: M. Deckers

Absents à Aubel: A. Charef (ménisque), Y. Charef (points de suture après l’UCE)

Plus d’une semaine après l’élimination subie face à l’UCE Liège lors du premier match du tour final, Aubel poursuit sa saison. Les Siropiers retrouvent le chemin de la compétition officielle ce dimanche avec une demi-finale de coupe de la province contre Fize.

Le T1 Tony Niro étant absent cette semaine, c’est son adjoint Kevin Feyen qui s’est chargé des entraînements. "Kevin s’est occupé du groupe et cela s’est très bien passé" , nous explique Tony Niro. "Il a senti des joueurs réceptifs et volontaires."

L’entraîneur pense que ces quelques jours sans match ont fait le plus grand bien à son groupe. "La coupure est arrivée au moment opportun. Mes joueurs ont terminé la saison à bout, aussi bien mentalement que physiquement. Quand on serre une éponge humide, il sort du liquide. Nous en étions arrivés à un stade où il ne sortait plus rien", confie-t-il. "Nous n’étions simplement pas prêts à affronter une équipe comme l’UCE Liège au tour final et cela s’est vu. Après cette défaite, nous avons beaucoup discuté et on a tous l’envie d’aller chercher la finale pour terminer avec fierté, pour le club mais aussi pour nous. Après la troisième place en championnat, cela clôturerait la saison en beauté. Et puis, jouer une finale de coupe de province, ça compte dans une carrière. Nous allons faire le maximum pour prolonger notre saison d’un match supplémentaire."

L’heure est maintenant au choix pour Tony Niro, qui peut compter sur un groupe pratiquement au complet et devra écarter deux joueurs pour affronter Fize.