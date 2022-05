Triptyque ardennais - Sven Hassert et Noah De Graef dans les temps : « Pour moi, c’était le luxe » (photos et vidéo)

Pièce-maîtresse de la Mini Discar pour le général, Sven Hassert a pu profiter des offensives de ses équipiers pour économiser son énergie au sein du peloton. Sur la ligne, ce Néerlandais installé à Plombières (et parlant parfaitement français) est pointé à 15 secondes du vainqueur. Comme la plupart des participants, à quelques longeurs donc de la vingtaine d’hommes de tête.

"Sur les grand-routes vers Butgenbach, c’était assez nerveux: à cause du vent, il y a eu quelques bordures. J’ai bouché un premier trou avec l’aide d’un équipier, pour rester devant. Quand le gros groupe est sorti (NDLR: la fameuse "bonne échappée") , je n’étais pas dedans… mais l’équipe avait Noah De Graef, puis Marvin Tasset l’a rejoint. Pour moi, c’était le luxe: je pouvais attendre tranquillement dans le peloton. Notre retard à l’arrivée ne change quasi rien" , nous explique celui qui avait fini 8e de la Get Up Cup d’Aywaille en début de saison .

Désireux de disputer un maillot distinctif, Sven Hassert pense "que ça va surtout se jouer samedi (NDLR: à Bellevaux) , car le circuit local est assez dur" . Un avis d’ailleurs partagé par le Malmédien Martin Haas, qui connait parfaitement ces routes .

De Graef à l’avant-poste

Un autre sociétaire de l’équipe liégeoise attend Bellevaux avec confiance: Noah De Graef . Présent dans le bon groupe évoqué par Hassert, parti à une centaine de bornes de Kelmis, le citoyen de Recht (Saint-Vith) a longtemps roulé à l’avant – Tasset s’étant pointé à ses côtés avant la bosse de Eichenberg (km 87), avec Luca Van Boven et Thijs Van Looveren. Franchissant finalement la ligne, lui aussi, dans le peloton, repris dans les circuits locaux alors que la bataille faisait rage entre les fuyards (parmi lesquels Jérôme Baugnies, 6e, lauréat du Triptyque en 2013) et l’arrière.

"Être à l’avant n’était pas forcément mon plan, mais j’étais bien placé lorsque c’est sorti et j’avais de bonnes jambes: ça ne m’a pas coûté beaucoup d’efforts de suivre" , souligne le récent 32e de la Flèche ardennaise . "Je vise maintenant le meilleur résultat possible sur l’étape de Malmedy. On verra après pour le général: si ça se passe bien, je serai de toute façon bien placé."

Si Noah Detalle (à 15 sec) peut par ailleurs être satisfait pour sa découverte de l’épreuve ardennaise (2.12 IC1), Marvin Tasset (à 15 sec) affichait une mine déçue de ne pas se voir récompenser par un meilleur résultat. Déception également dans le chef de Mathieu Toussaint et du Malmédien Martin Haas, obligés de jeter l’éponge. « Les jambes n’étaient pas au top. Ça roulait vraiment vite durant la première heure» a confié le dernier cité, qui n’aura pas le privilège de vivre une journée «à domicile», ce samedi.

«Je suis dans une bonne condition»

Le vainqueur et premier maillot jaune du Triptyque, Liam Slock, attend de voir comment il va réagir dans les bosses, ce samedi.

C’est en costaud que Liam Slock, espoir 4eannée de la Lotto-Soudal Development, s’est imposé à La Calamine.

«J’avais un bon sentiment aujourd’hui (lire vendredi), donc j’ai décidé d’aller avec le groupe qui sortait. C’était d’ailleurs la stratégie d’être devant», commente le Flamand, qui tergiverse un peu quand il s’agit d’évoquer une victoire finale. «Je n’étais pas le meilleur de l’échappée dans les bosses – c’était le Français (NDLR : Baptiste Vadic, de Vendée U, 2e). On verra comment ça se passe demain (lire samedi), même si je suis dans une bonne condition.»

Liam Slock n’est toutefois pas un novice lorsque la route s’élève : en 2021, il avait surpris tout le monde en s’imposant, d’un long solo, sur l’épreuve de côtes d’Herbeumont. Polyvalent, donc. Et bien entouré, la formation belge faisant partie des favorites.

CLASSEMENT

Amblève-La Calamine (143,2 km)

Résultat de l’étape

1. SLOCK Liam LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM les 148,2 km en 3h22′32′'

2. VADIC Baptiste VENDEE U PAYS DE LA LOIRE

00:00 (b : 6′')

3. LOOCKX Lander CX TEAM DESCHACHT-HENS-MAES CONTAI 00:00 (b : 4′')

4. VERMOOTE Jelle ACROG-TORMANS 00:00

5. VAN DE PUTTE Victor CX TEAM DESCHACHT-HENS-MAES CONTAI 00:00

6. BAUGNIES Jerome TEAM METALCED 00:00

7. VERVENNE Jonathan ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 00:00

8. LARSEN Sebastian Kirkedam RINGERIKS-KRAFT

00:00

9. VANDENBULCKE Alex BASSO TEAM FLANDERS

00:00

10. HUENS Axel DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

00:00

11. VANDENSTORME Dylan EFC-L&R-AGS 00:00

12. DOPCHIE Félix MINI DISCAR CYCLING TEAM

00:00

13. SMEETS Tom JEGG-DJR ACADEMY 00:00

14. DE WEERT Robbe URBANO-VULSTEKE CT 00:00

15. VANTHOURENHOUT Michael PAUWELS SAUZEN-BINGOAL 00:00

16. PONSAERTS Thibaut MINERVA CYCLING TEAM

00:00

17. DE VET Sander BASSO TEAM FLANDERS 00:00

18. GELDERS Gil BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 00:00

19. RADOUX Robin CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY 00:06

20. TJØTTA Martin RINGERIKS-KRAFT 00:06

21. MARAIS Benjamin VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 00:08

22. RICE Matthew LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 00:15

23. GEORGE Alfred VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 00:15

24. PARIDAENS Jasper RB ZELFBOUW UCT 00:15

25. VAN SCHOOR Matthew MINERVA CYCLING TEAM 00:15

28. LELEU Audric BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 00:15

68. DE GRAEF Noah MINI DISCAR CYCLING TEAM 00:15

109. TASSET Marvin MINI DISCAR CYCLING TEAM 00:15

110. DETALLE Noah BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 00:15

136. POLET Alexandre ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOIS 03:16

Abandons (14)

HAAS Martin ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOIS

TOUSSAINT Mathieu CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY

Maillots distinctifs

Classement par points :

1. SLOCK Liam LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM

Classement des monts :

1. SCHERPENBERGH Tristan VP CONSULTING CYCLING TEAM

Classement des rushs :

1. DELAHAYE Jens EFC-L&R-AGS

Classement du meilleur jeune :

1. SLOCK Liam LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM

Classement par équipes :

1. CX TEAM DESCHACHT-HENS-MAES CONTAINERS