Pas de doublé coupe-championnat pour Optique Lecocq Dison (vidéo)

En championnat, les hommes de Selim Tinik n’avaient jamais perdu contre la formation ansoise (un partage et une victoire pour les Disonais), mais ce vendredi, l’adversaire avait élaboré un plan qui a plutôt bien fonctionné.

En misant sur le contre, les Liégeois ont posé bien des problèmes au dernier champion de P1. C’était d’ailleurs 0-4 au repos.Et le score aurait pu être plus lourd encore sans les bons réflexes du gardien des Opticiens.

Lors du 2eacte, Dison réagissait et prenait le match à son compte.Face à un GRAns regroupé, Van Acker réduisait le score et plantait le 1-4 (32e).

Le match gagnait en intensité et (aussi) en tension, et les lignes s’écartaient peu à peu. Mais le réveil des pensionnaires du hall de Gérardchamps aura été trop tardif. Les essais de Ben Sellam ou d’El Fezzaoui ne trouvaient pas le chemin des filets. Le mur ansois ne cédait plus. Pire: le score allait encore bouger, avec ce ballon qui mettait fin au suspense à la 46e.Finir le match avec un gardien volant n’aura, là non plus, pas fonctionné chez les Grenats.Ans allait encore planter deux roses, synonymes de 1-6 final.

C’est donc le Challenge GR Ans qui décroche la Coupe de la province de Liège.Dison se contentera de la médaille d’argent, et surtout, d’une saison réussie dans tous les cas.Il n’aura manqué qu’une petite cerise sur le gâteau.