Absents à Soumagne: Frenay, Ferretti, Palermini, Kolek, Pierre, Cokaiko. Antonelli est incertain.

Absents à Baelen: Noël et Nys sont incertains.

C’est le match de la dernière chance. Qui de Soumagne (P3B) ou de Baelen (P3C) reconduira son bail en troisième provinciale? La rencontre promet d’être chaude… Le coach soumagnard Hicham Belhabbad ne devrait pas être de la partie, endeuillé par le décès de son papa cette semaine. "Si nous devons avoir une motivation supplémentaire c’est celle-là: aller chercher le maintien pour Hicham , explique Jean-Marie Delhaye, vice-président soumagnard. On fera du mieux qu’on peut dans ce match qu’on aurait préféré éviter, contre des anciens Soumagnards. Les joueurs sont en tout cas concernés, même si nous avons beaucoup d’absents."

Pour Christophe Sangiovanni, le coach baelenois, cette rencontre s’annonce très particulière. "J’habite à 40 mètres du terrain de Soumagne. De mon jardin, je les entends s’entraîner , explique le T1 baelenois. À Soumagne, j’ai été entraîneur des jeunes pendant cinq ans, coordinateur pendant quatre ans et enfin entraîneur de l’équipe première pendant trois ans avant d’arriver à Baelen. Donc oui, c’est particulier, et puis mon fils joue à Soumagne. Si on l’emporte, je serai heureux bien sûr, mais ça ne serait pas du 100%. Je serais tout de même triste pour ce club qu’on avait fait remonter en P3."

Six anciens Soumagnards

Quoi qu’il en soit, dimanche, ce sera évidemment tout pour Baelen. Même chose pour les six anciens Soumagnards qui font partie du noyau (Noël, Struvay, Denooz, Loneux, Voneche, Bouhy). S’il voulait dans un premier temps éviter de rencontrer Soumagne, Christophe Sangiovanni a finalement changé d’avis. "J’en discutais encore en début de semaine avec des membres du comité de Soumagne: ce match, personne ne voulait le jouer. Mais depuis mercredi, je n’ai qu’une idée en tête: aller gagner à Soumagne. À Othée la semaine dernière, on s’est réveillé trop tard. Cette fois, pour ne pas avoir de regrets, on sait qu’on devra être dedans dès la première seconde."

Le vainqueur se maintiendra en P3. Le vaincu basculera en P4.