« Samedi, le circuit local fera mal » : Martin Haas (Malmedy) chez lui sur ce Triptyque ardennais (+ parcours)

Vendredi: «Une mise en jambes»

A priori, tout semble indiquer que la gagne (et donc le premier maillot de leader) se disputera au sprint. "Peut-être que la pluie annoncée peut jouer un rôle… Sinon, je ne vois pas trop ce qui empêchera le sprint. Les bosses sont surtout situées au début. Il s’agira plutôt d’une mise en jambes. Moi, je n’irai pas me frotter aux sprinteurs. L’idée sera de terminer dans le peloton, comme tout le week-end car je manque de rythme" , nous explique celui qui travaille tous les samedis et a donc un agenda "courses" réduits.

Sur le coup de 13h54, le Triptyque passera rue du Haut Village, à Xhoffraix. Son fief, dès lors. "Ma famille sera là. Et le lendemain, ma mère viendra à Malmedy. Mon père, lui, accompagnera l’équipe pour les ravitos."

Samedi: «Faire attention»

Davantage de côtes, entre Montjoie et Bellevaux (Malmedy). "Ce seront toutes mes routes d’entraînement. Il va falloir faire attention. Car il y a les bosses répertoriées, mais entre elles, ce n’est jamais plat. Celle du circuit fera mal, même si elle n’est pas très longue. S’il y a des hommes forts à Bellevaux, dans un groupe ou pas loin des échappés, c’est dans ce circuit que ça va se jouer, sans doute. Il y a clairement moyen de sortir" , pense Martin Haas.

Dimanche: «Souvent le 3ejour que je souffre»

Enfin, l’étape Wemperhardt-Bullange "offrira" pas moins de treize GPM. Rien que ça. "Ça ira vraiment crescendo, sur ce Triptyque. Perso, je sais que c’est toujours le 3ejour que je souffre le plus. Terminer serait déjà bien. Pour la victoire, le scénario est difficile à prévoir. La dernière fois (NDLR: en 2019, avant le Covid) , Sylvain Moniquet avait pu partir et creuser un joli trou pour l’emporter."

Qui creusera le mieux sur nos routes, ces 20, 21 et 22 mai, pour succéder au palmarès à l’actuel coureur de la Lotto-Soudal ?

LE PARCOURS

Étape 1 : AMEL/BÜLLINGEN/KEMIS (148,2 km)

AMEL Départ officieux centre sportif 12h55

VALENDER DEPART OFFICIEL Quellenberg 13h

BÜTGENBACH Bütgenbach Waimes N632 Malmedy Strasse

SPRINT RUSH 1 Electro Linden 13h29

Robertville Rue du Barrage 13h46

Xhoffraix N68 Route Baraque Michel

Pied GPM N°1 CÖTE BARAQUE MICHEL 14h05

GPM N°1 CÔTE BARAQUE MICHEL 1reCAT

Jalhay Route de Verviers

Royompré

Pied GPM N° 2 Côte de Tiège 1reCAT 14h25

GPM N°2 CÔTE DE TIEGE 1reCAT

THEUX Bois des Gattes

Polleur

Pied GPM N°3 Côte de Jehanster 2e CAT 14h32

Rue Deblon

GPM N°3 CÔTE DE JEHANSTER 2eCAT

Voie Sarts Fagneux N679

Jalhay route de La Gileppe

SPRINT RUSH 2 CAMPING DE LA GILEPPE 14h47

Membach Rue Perkiets; rue de l’Invasion N629

Bellmerin

Kehrweg PIED GPM N °4 1e CAT KEHRWEG 15h

GPM N 4 EICHENBERG 1E CAT

Schônefelderweg

Merolser Strasse

Lontzen Schloss Strasse; Schulstrasse

PIED GPM N°5 Côte de BUSCH 2e CAT 15h24

GPM N°5 CÔTE DE BUSCH 2e CAT

Montzener Strasse

Lûtticher Strasse

1erPASSAGE LIGNE SPRINT RUSH N°3 15h34

Lontzen Centre Lontzen Scholstrasse

Pied GPM N° 6 Côte de BUSCH 2e CAT 15h43

GPM N°6 CÔTE DE BUSCH 2eCAT 15h44

La Calamine Lûtticher Strasse

Lütticher Strasse 2ePASSAGE LIGNE 15h49

Début du circuit local

GPM N°7 CÔTE DE BUSCH 2e CAT 16h03

Lütticher Strasse 3ePASSAGE LIGNE 16h11

GPM N°8 CÔTE DE BUSCH 2e CAT 16h22

Lütticher Strasse ARRIVÉE 1reETAPE 16h29

samedi

Étape 2 : MONSCHAU/BÜTGENBACH/MALMEDY (141,5 km)

Allemagne Départ officieux Walter Schreibler Strass 12h55

MONSCHAU Départ officiel Burgring 13h

Kalterherberg Pied GPM 1 1e CAT Côte de Kalterherberg 13h06

GPM 1 1e CAT Cote de kalterherberg puis TD B399 13h10

Umgehungstrasse

PIED GPM 2 1e CAT B399 13h21

GPM 2 1e CAT Cote de Kalterherberg 1e CAT 13h25

Bahnofstrasse

Pied GPM 3 2eCAT Côte de Leykaul Am Breitenbach 13h28

Bütgenbach

GPM 3 2e CAT Côte de Leykaul Rurstrasse 13h29

SPRINT RUSH 1 Laboratoire Ortis 13h38

Griesdeck

Elsenborn

Pied GPM 4 2e CAT Côte de Bütgenbach Monschauer S 13h48

GPM 4 Côte de Bütgenbach 2e CAT 13h50

Waimes N652 Malmedyer Strasse

Ondenval Grand Rue 14h05

Waimes Route de Montenau 14h17

Planche

Malmedy Route de l’Amblève, Rue des Doyards 14h34

SPRINT RUSH 2 1erpassage ligne 14h34

Route du Ru des Bras Pied GPM 5 1reCAT Lamonriville 14h35

GPM 5e CAT Lamonriville 1recat 14h36

GPM 5e CAT Lamonriville 1recat 14h40

St-Vith Zur Ochsenbaracke N660

Bergstrasse

Bergstrasse GPM 6 1reCAT Côte Weilerstrasse 15h03

Amel Kaizerbaracke

Stavelot Rte Hawarden

Refat vers Froiville

Malmedy Route de l’Amblève, Rue des Doyards

SPRINT RUSH 3 2e passage ligne 15h28

Lamonriville 1ercircuit local 15h28

GPM N°7 Côte de Lamonriville 1recat 15h32

Traverse de Ligneuville

Traversée de Refat

3e Passage de la ligne 2e circuit local, rue des Doyards 15h53

Lamonriville 2e circuit local 15h54

Pied GPM 8 1e CAT Lamonriville 15h54

Route du Grand Bois

GPM N° 8 Côte de Lamonriville 1recat 15h58

Grand Rue N62

Traversée du village

Refat vers Froiville

Planche Passage sur autoroute E 42

Bellevaux

Route de l’Amblève, Rue des Doyards

ARRIVÉE DE LA 2e ÉTAPE DU TRIPTYQUE ARDENNAIS 16h20

dimanche

Étape 3 : CENTRE COMMERCIAL MASSEN GDL/BÜLLINGEN (159,2 km)

Départ officieux CENTRE COMMERCIAL MASSEN 12h55

Départ officiel Stavelerstross N7 13h

BURG-REULAND N827 Brauvenstrasse 13h12

Luxhof

SAINT-VITH PIED GPM 1 2e CAT Côte de Maspelt 13h31

Grondornstrasse

GPM1 2e CAT Côte de Maspelt 13h33

Shönberg KF Scheinkelstrasse

N626 Andermülhe

BÜLLINGEN Pied GPM N°2 1e CAT Côte d’Emerscheid 14h05

GPM 2 1e CAT CÔTE D’EMERSCHEID 14h13

Am Hügel

1er PASSAGE LIGNE ARRIVÉE SPRINT RUSH N°1 14h24

Am Marktplatz

Hepscheid Zum Dorfbrünnen

Pied GPM N°3 1reCAT Côte de Honsfeld 14h32

GPM 3 1e CAT CÔTE DE HONSFELD 14h35

Heppenbach Kreutzstrassee

Pied GPM N°4 1reCAT Côte de Wereth 14h40

GPM N° 4 1reCAT CÔTE DE WERETH 14h46

BÜLLINGEN Pied GPM N° 5 1ere CAT Côte d’Emerscheid 14h48

Traverser le village

GPM 5 1eCAT CÔTE D’EMERSCHEID 15h

BÜLLINGEN 2e PASSAGE LIGNE ARRIVÉE SPRINT RUSH N° 2 15h22

1erCIRCUIT LOCAL

Klöppelgasse, Brückberg, Im Kips

Pied GPM N° 6 Côte de Krinkelt 2e cat 15h27

GPM N°6 2e CAT CÔTE DE KRINKELT 15h32

Schmiedenweg

Mürringer Weg

Pied GPM N° 7 2e cat côte de Mürringen 15h34

GPM N° 7 2e CAT CÔTE DE MÜRRINGEN 15h36

Zur Lehmkaul, Am Hölstrich, Am Jüstrich

BÜLLINGEN 3e PASSAGE LIGNE ARRIVÉE SPRINT RUSH N° 3 15h44

2e CIRCUIT LOCAL

GPM N° 8 2e CAT CÔTE DE KRINKELT 15h52

GPM N° 9 2e CAT CÔTE DE MÜRRINGEN 15h57

4e PASSAGE DE LA LIGNE 16h04

3e CIRCUIT LOCAL

GPM N° 10 2e CAT CÔTE DE KRINKELT 16h13

GPM N° 11 2e CAT CÔTE DE MÜRRINGEN 16h17

5e PASSAGE DE LA LIGNE 16h24

4e CIRCUIT LOCAL

GPM N° 12 2e CAT CÔTE DE KRINKELT 16h34

GPM N° 13 2e CAT CÔTE DE MÜRRINGEN 16h38

ARRIVÉE DU 54e TRIPTYQUE ARDENNAIS 16h45