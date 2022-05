"Après une longue saison, quinze jours de repos et une journée de travail seulement pour préparer ce dernier rendez-vous, difficile de rentrer correctement dans la rencontre face à cette jeune et talentueuse équipe d’Alleur" , explique Fred Ledain, le coach d’Henri-Chapelle. Le premier quart-temps était à sens unique (28-19) ce qui laissait craindre le pire…

"Ensuite, nous revenons très bien et passons même devant mais nous ne parvenons jamais à faire un break suffisant" , poursuit le T1 qui a usé d’une zone pour inverser la vapeur. "Mes intérieurs sanctionnés et Roland Delhaes qui se blesse dans la dernière ligne droite, nous ne pouvons pas remporter ce dernier match. Avec une défaite en Coupe, une en championnat et celle-ci, nous réalisons la saison presque parfaite. Je suis très fier de ma team et des sacrifices que chacun a accepté de faire durant cette année pour le bien du collectif. Place maintenant au repos bien mérité et à quelques soupers pour célébrer cette belle prouesse."

Les deux équipes pourront à présent savourer ces moments festifs avant de se croiser à nouveau la saison prochaine, dans le championnat de P1 cette fois.

RBC ALLEUR B 78 - HENRI-CHAPELLE 71

Évolution du score: 10: 28-19, 20: 44-39 (16-20), 30: 63-59 (19-20), 40: 78-71 (15-12).