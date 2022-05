Les Cox des temps modernes à Francorchamps

L’occasion pour le trio Lorenzo Donniacuo, Kevin Caprasse, Timo Van Impe de signer une première victoire cette saison au terme d’une course animée et passionnante. Côté régional, on saluera le nouveau podium en catégorie Fun pour l’équipe trois-pontoise Acome Racing. Manu Nava, David Doutrepont, Olivier Maréchal et Alexandre Charlier sont finalement montés sur la troisième marche, assortissant ce résultat d’une belle huitième place au classement général. Moins de chance pour l’équipe Milo Monster Trendy, championne en titre en catégorie biplace. Ce fut même un week-end maudit pour Éric Jardon, Francis et François Plunus victimes de plusieurs accrochages, de quoi les repousser dans les profondeurs du classement.

Une course à oublier au plus vite pour le trio verviétois qui pense certainement à prendre sa revanche au début du mois de juillet lors des 25 Heures VW Fun Cup. Ce fut tout le contraire pour Manon Degotte. Issue du karting, cette jeune pilote de Welkenraedt disputait sa toute première course automobile à seize ans à peine, qui plus est au sein d’un équipage cent pour cent féminin aux côtés de Sonia Gysembergh et Céline Coppieters. Une première qu’elle n’est pas près d’oublier, d’autant qu’elle se déroulait sur le plus beau circuit du monde. Dès lors, ses ambitions étaient avant tout d’apprendre et de s’amuser. Mission accomplie avec une quatorzième place en catégorie Rookie. Une première qui ne restera probablement pas sans lendemain pour Manon Degotte qui se montrait dès les qualifications la plus rapide sur la voiture.