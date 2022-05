Le directeur du circuit de Spa-Francorchamps invité à rouler avec le champion du monde belge

"C’était une vraie surprise que l’on m’avait préparé! Je n’étais pas du tout au courant. C’est une expérience incroyable de vivre le circuit ainsi. J’ai déjà fait un baptême de piste avec José Close et une des Honda du circuit ou rouler dans la safety car aux 24 h du Mans moto. Mais jamais sur une moto de course" , explique le directeur. Et il l’avoue: "c’est très physique, même pour un tour. Il faut utiliser ses bras de manière appropriée sur un guidon pour ne pas s’agripper au pilote. On fait partie de l’expérience. Quand on voit qu’ils font cela sur une course de 24 h, franchement chapeau."