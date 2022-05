La Montée Historique de Forêt-Trooz de retour!

Comme le veut la coutume lors des organisations de l’écurie gérée par Robert Vandevorst, la majeure partie de la journée est consacrée à des runs libres, sans la moindre notion de compétition. Même si la plupart des concurrents sont avant tout présents pour se faire plaisir et assurer le show, une frange de ceux-ci reste adepte du chronomètre. Ils seront ainsi une trentaine à reprendre la côte d’assaut peu après 16h30, pour la fameuse "Montée en Or" et son concept dit "à l’américaine", qui élimine progressivement les moins rapides.

Une fois encore, les candidats à la victoire ou au podium tenteront de ne rien laisser au hasard, troquant les grandes dérives contre des trajectoires les plus efficaces possibles, afin de grappiller les ultimes centièmes de seconde. Dans la lutte pour la gagne ou les places d’honneur, on pointe évidemment les anciens vainqueurs Tony Kevers (VW Golf 2) et Grégoire Destexhe (Lotus Elan), mais aussi les Johnny Delhez (Ford Escort MK2), Jean-Marc Ruwet (Ford Escort MK2), Bernard et Tom Cornet (Volkswagen Coccinelle), Angelo Desaeyer (Ford Escort MK2), Maurice et Steve Fafra (Volkswagen Golf 1), Jordan Gulpen (BMW E30), Mario Hermanns (Peugeot 205 Maxi), etc. L’inconnue sera sans doute la Ford Sierra XR4x4 de Stéphane Pétré, tandis que la famille Chacon-Ruiz, qui symbolise le sport auto dans la commune de Trooz, et qui n’a guère été épargnée lors des inondations catastrophiques de juillet 2021, sera fièrement représentée par Eduardo (Autobianchi A112 Abarth), Maxime (Volkswagen Golf 2) et Anthony (idem). Comme quoi, le phœnix renaît toujours de ses cendres, voire des flots…

De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30, le spectacle sera probablement d’un autre genre, avec une joyeuse bande de pourvoyeurs en grand spectacle! Bonne nouvelle pour les amateurs de "très grandes glisses", le Néerlandophone Pieter Gouwy sera bien de la partie avec sa surpuissante Nissan Silvia, qui relève davantage du Drift que de la course de côte! Pour le reste, la Montée Historique de Forêt-Trooz est une ode à l’éclectisme, avec des Volvo PV544, NSU TT, Simca Rallye1, Porsche 356 Pré-A, 924 et 911, Fiat 128, Opel Kadett, Corsa, Ascona et Manta, en plus de l’habituelle ribambelle de "Youngtimers", avec les désormais incontournables BMW E30 (dont la M3 d’Olivier Renaud), Volkswagen Golf 2 et Polo, Renault 5 GT Turbo, Clio RS et Mégane, Alpine V6 GT Turbo, Subaru Legacy, Toyota Celica, Peugeot 106, Citroën Saxo, etc.

PAF: 6 € (gratuit dames et enfants).Infos complémentaires: www.ecuriemaquisard.be