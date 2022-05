Coupe de province (P3-P4): la finale en plus… du tour final, pour Saint-Vith qui affronte le FC Eupen B?

Si les Eupenois ont été sortis de leur tour final de P4H par Bellevaux, aux tirs au but, ils peuvent encore terminer leur saison en beauté en remportant un trophée.

De leur côté, les Saint-Vithois se sont qualifiés face à Cornesse (également aux tirs au but) et rejoueront donc, dès dimanche, à Andrimont (15h). Mais avant de repenser au tour final, place à cette… demi-finale, contre un adversaire évoluant une division plus bas.

Le vainqueur croisera le fer avec Huy B ou le Wallonia Thisnes, qui s’affrontent aussi ce jeudi (20h).