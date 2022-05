Ismail Aksu à Emmels, pas à Fize: "Ce sera spécial de croiser La Calamine B en P2C"

Ce jeudi 19 mai, on apprend qu’il ne rejoindra pas la formation fizoise. "Pour des raisons privées, je risque de rater des entraînements en septembre et octobre et ça ne peut pas coller avec une P1 ambitieuse.Je l’ai expliqué àFize qui l’a bien compris" nous a expliqué celui qui a planté 18 buts en à peine 11 matches avec La Calamine B. Car entre blessures, entraînements manqués et concurrence, Aksu n’a pas joué autant qu’escompté avec la P1 calaminoise, championne cette saison. "J’y ai quand même inscrit 5 buts en 4 titularisation" sourit-il.

Chez d’autres frontaliers

Secouer les filets, c’est ce compte (encore) faire le Liégeois la saison prochaine en P2C, puisqu’après une prolongation à La Calamine et un transfert à Fize tous deux avortés, il a accepté de rejoindre le défi d’Emmels, au sud de l’arrondissement verviétois.

"J’ai discuté avec le club qui m’a présenté son projet.Je connais aussi Nihat Demirtapa qui a évolué là-bas et qui m’a dit du bien du club..."

S’il rejoint d’autres frontaliers avec ambition, Ismail Aksu refuse de se fixer un objectif précis. "Je ne suis pas du genre à me vanter, ni à trop parler.Mais je commence toujours une saison en me disant que je veux planter une quinzaine de buts..."

L’attaquant en plantera peut-être face à ses ancienens couleurs, puisqu’il croisera La Calamine B sur sa route la saison prochaine en P2C. "Ce sera bizarre car La Calamine reste un club qui compte pour moi.J’apprécie beaucoup le président Vincent Hubert et le coach de la P2 Michel Demoiseau.Malgré une situation difficile pour moi, ils ont su me convaincre de finir la saison avec la P2, ce que j’ai accepté.Tout le monde ne l’aurait pas fait" ponctue le futur buteur d’Emmels, qui évoluera sous les ordres de Benoît Lousberg la saison prochaine.