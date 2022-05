Arbitre: M. Addai.

Absents à Elsaute: Counet, Colson (suspendus), Piparo, Filali, Corman (blessés).

Absents àHombourg: Bartholomé, Meunier, Martin (blessés), Bayard (suspendu).

La saison pas encore terminée pour Elsaute et Hombourg, respectivement éliminé du tour final de P1 et champion de P2B.

"On a été déçu dimanche, oui, et le lendemain (NDLR: après la défaite contre l’UCE Liège) . Mais sur le match, ils étaient beacoup plus concrets. On n’a pas de regret à avoir" , glisse Boris Dome, le mentor des Étoilés. Avec Aubel et Fize ( qui s’affrontent dimanche ), Elsaute est le troisième représentant de P1 en demi-finale de Coupe de Province. Un petit poucet, Hombourg, du coup? "Ils ont éliminé Faimes, puis Ster-Francorchamps. Je ne pense pas que ce soit l’adversaire le moins fort. C’est l’équipe la plus fraiche, championne avec une organisation au-dessus de la moyenne en provincial. De notre côté, on joue un 3esamedi de suite: les organismes sont touchés."

En face, le coach Xavier Stassen estime malgré tout que "là, Hombourg va jouer dans une autre catégorie" . Et ce alors que son équipe "n’a plus joué de match à enjeu depuis début mai. En s’entraînant mardi, on a remarqué que l’intensité a été un peu perdue. C’est normal: une fois l’objectif atteint, difficile de conserver tout le monde concerné."

Le Hombourgeois conclut: "Mais ne boudons pas notre plaisir. Notre but sera de faire bonne figure."