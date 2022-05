Hicham Said quitte Dison: «J’ai besoin de changer d’air, j’ai d’autres ambitions»

«Je pense avoir fait mon job»

Le titre en D3 et la montée en D2 acquis avec Dison, cela ne change rien pour le Verviétois. "La D2 c’est bien, mais ensuite?" interroge l’ancien joueur de Visé, qui envisage d’évoluer plus haut encore, à moyen terme. "J’ai envie de jouer le plus haut possible" , ambitionne-t-il, dont le nom circule du côté de Rochefort, pourtant en D3. "Mais il y a aussi d’autres clubs" , précise Hicham Said, qui ne souhaite pas quitter Dison en mauvais termes. "Ce n’est pas comme si j’avais abandonné l’équipe, pas du tout même. Je pense avoir fait mon job, je me suis donné à 200% jusqu’à la fin et j’ai même joué blessé lors de l’avant-dernier match, important pour le titre, à Onhaye" , rappelle le médian. "J’ai participé à la montée du club et je ne voulais pas non plus perturber le groupe quand on jouait. Il y avait une super ambiance dans l’équipe et je pense que ça n’aurait rien valu de positif d’annoncer ma décision plus tôt" , justifie-t-il pour expliquer sa désaffiliation du Stade Disonais voici plusieurs semaines.

D’autres arrivées sont encore attendues

Encore à la recherche de l’un ou l’autre renfort pour évoluer en D2 Amateur la saison prochaine, Dison va devoir en trouver un supplémentaire, suite à ce départ inattendu. Pour rappel, dans le sens des arrivées, les Stadistes ont déjà officialisé celles de Thomas Binot (Aubel), Kissima Mara (Gouvy), Alessio Biondolillo (Huy) et Olivier Castela (reprise). Mais d’autres sont encore attendues, surtout dans le secteur offensif.