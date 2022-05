Arbitre: À désigner.

RFC LIÈGE: Debaty, Herman, D’Ostilio, Ronvaux, Bustin, Van den Ackerveken, Lambot, Nyssen, Reuten, Rodes, Bruggeman, Mouhli, Besson, Mouchamps, Cavelier, Prudhomme, Lallemand, Perbet.

Absents: Gosselain et Gendebien (blessés)..

Depuis la fin du mois d’octobre, Nathan Gosselain se contente d’assister aux rencontres des Sang et Marine depuis les tribunes, lui qui était vu comme un jeune talent, très prometteur, que l’on attendait de voir à l’œuvre en Nationale 1. Sa lourde blessure au ligament croisé l’a écarté des terrains pendant de nombreux mois.

Aujourd’hui, il est de retour avec le groupe et se sent plutôt bien, même s’il n’a pas encore été sélectionné en match. "Je m’entraîne à 100%. Je ne ressens plus aucune douleur ni gêne. C’est comme s’il ne m’était jamais rien arrivé" , dit-il.

La saison touche bientôt à sa fin et il reste trois rencontres au RFC Liège (à commencer par Dessel ce mercredi soir) pour prouver qu’il mérite sa place en D1B. À ce sprint final, l’ancien Verlainois de 19 ans entend bien y participer. "Je donne tout pour jouer ne fût-ce que quelques minutes durant ces playoffs. J’en ai très envie, je me sens prêt et je l’ai bien fait comprendre au coach. Il a souri mais a dit que c’était à moi de prouver."

«Jamais vécu telle situation»

Cet éloignement de la pelouse a été long pour Gosselain. "Je n’avais jamais vécu une telle situation. En plus, c’est arrivé au mauvais moment, quand je devais me montrer à ce niveau. Mais j’ai travaillé encore plus. C’est ma manière de faire quand je n’ai pas ce que je veux. Les kinés m’ont aussi beaucoup soutenu pour me mettre sur le droit chemin. J’ai dû travailler pour récupérer mes muscles."

Récemment, il a même augmenté ses séances d’entraînement en allant à… Bruxelles récemment. "J’avais un coach sportif là-bas le matin. L’après-midi, je m’entraînais avec le groupe au stade. Il faut bien ça pour retrouver toutes les sensations et revenir à niveau."

Cette revalidation, il l’a vécue aux côtés de Florian Gendebien, lui aussi blessé de longue date et qui ne devrait pas revenir cette saison.