Retour gagnant en Belgique pour Grégoire Munster

"Au début, il nous a fallu chercher les bons réglages" , reconnaissait le Verviétois à l’arrivée. "Lors du premier retour à l’assistance, nous avons affiné le setup, ce qui nous a permis de considérablement hausser le rythme et nous a propulsés aux commandes avec un avantage de plus de sept secondes sur notre plus proche adversaire en BRC. Nous sommes ensuite parvenus à bien gérer toutes les spéciales, et lorsque l’écart s’est réduit, nous avons de nouveau augmenté la cadence afin d’entamer l’ultime boucle avec une avance confortable. Pour la victoire absolue, nous étions trop courts de quelques petites secondes seulement, mais nous avons tout donné, et nous sommes ravis de ce succès en BRC."

Derrière, Gino Bux et Nicolas Gilsoul ont dû se contenter de la troisième place en BRC avec la Skoda Fabia après avoir achevé la première des trois boucles en tête.

«Une bête erreur»

"J’ai loupé deux fois la procédure de départ, puis le moteur a calé au départ de la dernière étape spéciale" , analysait le Stavelotain. "Une bête erreur, qui nous a coûté à coup sûr cinq secondes et le podium au classement général absolu. Je ne suis pas satisfait, car j’ai commis trop de petites fautes. Il y avait vraiment moyen de faire nettement mieux".

Gino Bux n’en conserve pas moins la deuxième place au championnat. Outre la sixième place de Maxime Potty et Renaud Herman au terme d’un bon rallye avec leur Citroën C3, on retiendra encore le premier accessit de Cédric Cherain en catégorie GT, retardé notamment par des problèmes de palettes au volant avec sa Porsche 911. Moins de chance pour Charles Munster parti plusieurs fois à la faute avec son Opel Corsa Rally4, non sans avoir signé huit meilleurs temps en Juniors. Quant à Guy Grosjean et Jean-Marc Piret, ils devaient renoncer à la mi-course, victimes d’un ennui mécanique à leur Peugeot 205 Gti.