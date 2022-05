Le TT Vervia n’alignera plus d’équipe en P1

Pour rappel, Gaëtan Defourny n’avait pas terminé la saison, une fois le titre envolé en Interclubs Wallonie-Bruxelles. Ensuite, très tôt, Loic Delnoy avait acté son départ vers Tiège. Aujourd’hui, Marc-Alexandre Nyssen (et son papa Didier) sont sur la liste des transferts et leur destination pongiste est incertaine. C’est le flou aussi autour du futur de Peissone Dumoulin pour qui un regroupement familial en Thailande est possible.

Du côté de la P1 verviétoise, Kevin Hardy, récent vainqueur du Top 6, confirme son départ. Il voulait purement arrêter mais va rester dans le monde du ping pour dépanner quelques matchs. Enfin, son pote Patrick Deblon fait une pause d’une année pour se consacrer à la construction de sa maison.

La grande lessive

Bref c’est la grande lessive au TTVervia. Le club a donc dû trancher. Et les verdicts n’ont pas tardé: l’équipe de Wallonie Bruxelles est maintenue, l’équipe de P1 ne repartira pas, et une seule des deux équipes de P2 sera réinscrite.

Le sélectionneur Bebronne en dit plus sur la prochaine saison des Lainiers: "Les forces vives et attachées au club se sont mobilisées. Il y aura un noyau qui mêlera les anciens et les jeunes. L’idée est de permettre aux jeunes, comme les frères Mehdi et Hadi Berro ou Thomas Dreze, de faire leurs premiers pas en IWB. Ils seront épaulés par les routiniers Anthony Saulle, David Étienne, Guy Winandy, Justin Xhrouet ou Luc Giergen." Bref il s’agira d’exploiter au mieux l’effectif et il faudra jouer serré la saison prochaine au sein du club verviétois.