Elsaute - Hombourg: formés à l'Étoile, ils y reviennent en champions pour la demi-finale de Coupe !

Dernier élément à avoir troqué le vert contre l’orange, Martin Schwontzen revient sur cette décision de quitter son club de toujours.

"Je suis parti car je voulais plus de temps de jeu que ce qu’on pouvait m’en promettre à Elsaute et au final, on est champions pour ma première saison à Hombourg. Je ne regrette donc absolument pas mon choix" sourit l’attaquant qui évoluait sous la vareuse elsautoise depuis ses 5 ans. Forcément, pour lui comme pour ses coéquipiers dans le même cas, la rencontre de ce jeudi est marquée d’une croix au calendrier depuis un bon moment.

«Club de cœur»

"On en a souvent parlé entre nous ces dernières semaines et on s’en réjouit tous. Personnellement, je suis comme un fou à l’idée de retourner jouer là-bas. Elsaute, c’est mon club de cœur et je suis fier d’y revenir après une année comme celle-là."

Déjà réussie, la saison de Hombourg pourrait prendre une tournure encore plus historique en cas de victoire ce jeudi. Et pour y parvenir le joueur-entraîneur Xavier Stassen pourra, vous l’aurez compris, compter sur d’anciens Elsautois plus motivés que jamais…