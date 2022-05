Vendredi, c’est Charneux qui accueillait les joggeurs de la région, pour une course de 10 kilomètres où plus de 200 personnes étaient au rendez-vous.

Après 32 minutes et 58 secondes de course, Amaury Paquet franchissait déjà la ligne d’arrivée en vainqueur, devant Vincent Castermans et Romain Paquet.

Le lendemain, le Challenge l’Avenir faisait étape à Heusy, pour le Jogging Kineo Fitness et ses 8,95 kilomètres.

Le lauréat s’appelle ici Nicolas Schyns, qui a bouclé la course sous la barre des 30 minutes.Il devance Ruben Jamsin et Antonino Olefs.

À noter que ce 14 mai, certains avaient opté pour le Trail des Grimpettes (Heusy) et ses 16,76 km.

Victoire de Michael Castermans sur le trail heusytois.

Ce vendredi 20 mai, les coureurs se retrouveront du côté de Herve, pour la 20e édition du jogging de Manaihant.

LES CLASSEMENTS

Jogging de Charneux (Herve) 13/05/2022 - 10 km

1 PAQUET AMAURY 32:58

2 CASTERMANS VINCENT 34:19

3 TASSET ROMAIN 35:56

4 WEUSTEN CEDRIC 38:53

5 DELHEZ FLORENTIN 39:52

6 STANCHER BRUNO 40:10

7 DEBROUX SEBASTIEN 40:41

8 MEENS ADRIEN 40:50

9 BARTHOLEMY THIERRY 40:55

10 FETTWEIS VERONIQUE 41:07

11 DORTHU OLIVIER 41:19

12 ESTEBEZ ANDRE 41:23

13 HUPPERETZ PATRICK 41:30

14 EVRARD AMAURY 41:51

15 GODARD MAXENCE 41:52

16 BEAUVE FELIX 42:01

17 WALRAFF YVES 42:33

18 LOCHT MICHEL 43:03

19 SIMONIS JONAS 43:09

20 LODOMEZ OLIVIER 43:14

21 SONTAG THIERRY 43:16

22 VANHULST BENOIT 43:23

23 MARTIN JOE 43:25

24 BACKAERT ALAN 43:30

25 AGNOLI PIERRE 43:35

26 FANIELLE LAURENT 43:39

27 POUMAY STEPHANE 43:42

28 TASSET JOFFREY 43:46

29 SCHINDLER QUENTIN 43:54

30 VERNIKOV SONJA 43:56

31 SPITS ALEXANDRE 43:58

32 FASSOTTE MICHAEL 44:01

33 DEMARTEAU DIEGO 44:18

34 FONTAINE SERGE 44:22

35 LIEGEOIS SYLVAIN 44:25

36 VIOLLE BENJAMIN 44:31

37 ALAIN SIMONIS ALAIN 44:42

38 CABAY JEAN-MARC 44:59

39 DUJARDIN ANDRE 45:06

40 WANSART NICOLAS 45:27

41 LECLOUX SEBASTIEN 45:33

42 DEJARDIN FRED 45:38

43 SCHOENMAKERS BENOIT 45:43

44 LEJEUNE JEAN-FRANCOIS 45:48

45 DE CECCO JONATHAN 45:49

46 PIRENNE DAVID 45:54

47 JOASSART MARTIN 45:57

48 MOYSE JEROME 46:14

49 DEBIOLLE FREDERIC 46:25

50 DEVOS SERGE 46:38

51 KEDZIA LAURENT 46:40

52 VANHAY RONNY 46:42

53 BECKERS JULIEN 46:47

54 THONNARD SEVERINE 46:48

55 DERU FABIAN 46:52

56 NOEL MAXIME 47:01

57 SICIM MUSTAFA 47:07

58 D’AFFNAY JEAN-FRANCOIS 47:19

59 IANNIELLO JIMMY 47:25

60 SPRONCK JONATHAN 47:29

61 BECKERS JOEL 47:31

62 VANDERHEYDEN MAXIME 47:32

63 SCHEFFER THOMAS 47:47

64 NELISSEN GILL 48:05

65 HENROT DAVID 48:08

66 SLUYSMANS MARTIN 48:12

67 GEORGES SEBASTIEN 48:15

68 DARIMONT FREDDY 48:20

69 DESSOUROUX JEAN 48:28

70 GERON SEBASTIEN 48:29

71 RUWET THOMAS 48:39

72 BYNENS NICOLAS 48:55

73 LAMBERT CHRISTOPHE 48:57

74 BECKERS OLIVIA 49:36

75 VITELLO CHRISTOPHE 49:40

76 AGUS PAOLO 49:51

77 PAGGEN RAPHAEL 49:54

78 HOCK MICHAEL 50:26

79 DORTU ARNAUD 50:30

80 ARQUILLIERE YANN 50:43

81 BIEMAR ALEXIS 50:44

82 HEUSSE SACHA 50:46

83 DE CECCO MICHAEL 50:47

84 FOGUENNE ALAIN 50:49

85 DEGHAYE BERNARD 50:59

86 BRAGARD PIERRE 51:02

87 CARABIN PHILIPPE 51:18

88 DAUBY ELISABETH 51:20

89 DEBIOLLE SEBASTIEN 51:22

90 DEMAZY STEVE 51:30

91 HEUSSCHEN DOMINIQUE 51:41

92 CRASSON THIBAUT 51:46

93 BARTHOLOME DAMIEN 51:52

94 THEUNISSEN VINCENT 52:01

95 JUDONG THIEBAULT 52:01

96 PAQUE FRANCOIS XAVIER 52:32

97 TONKA EDDY 52:38

98 GERON MONIQUE 52:44

99 BURLEON QUENTIN 52:50

100 LEMAIRE MICHAEL 52:52

101 PESSER CHRISTIAN 53:04

102 STEPHANY CHRISTIAN 53:07

103 DROUGUET FRANCOIS 53:15

104 LERUTH CHRISTOPHE 53:19

105 PAULIS ETIENNE 53:32

106 DEMANDT PIETER 53:39

107 POUMAY FRANCIS 53:49

108 LEFIN PASCALE 53:54

109 BARTHOLOME SYLVAIN 54:04

110 BRANDT JÉROME 54:06

111 FLAMAND MICHAEL 54:08

112 TONKA REMY 54:17

113 SOMJA VICTOR 54:20

114 NICOLAI FLAVIE 54:30

115 HILDERSON LUC 54:50

116 SCEVENELS AURELIE 54:56

117 STANCHER FABIEN 54:59

118 KERF PATRICK 55:05

119 SCHOONBROODT BENOIT 55:18

120 RENNOTTE RAPHAEL 55:20

121 MOYSE EVELYNE 55:23

122 LAHAYE SARAH 55:26

123 BOURGARD SONYA 55:28

124 ROOMANS CHRISTIAN 55:42

125 RENAERS STEPHANE 55:47

126 CAMUS BERTRAND 55:58

127 DEL-FAVERO AURELIE 56:06

128 DELREZ SANDRA 56:07

129 DUMOULIN DAVID 56:10

130 DUMOULIN PHILIPPE 56:13

131 DEFOOZ REGIS 56:27

132 DENOISIEUX CHRISTIAN 56:37

133 BRUHL BENEDICTE 57:01

134 RYCKEBUSCH CYRILLE 57:07

135 DUGAILLIEZ LAURE 57:11

136 VOLDERS VINCENT 57:24

137 LEDENT XAVIER 57:27

138 ALLELEYN TEDDY 57:29

139 BRAGARD PAULINE 57:34

140 DELCOUR SYLVIE 57:48

141 SCIACCA LUIGI 57:53

142 JAEGERS MARC 58:03

143 FASSOTTE GISELE 58:12

144 HOSSAY VALERIE 58:21

145 NICOLAI FABIAN 58:31

146 VONECHE HUGO 58:36

147 LEDENT JEROME 58:50

148 HERKENNE NATHALIE 59:05

149 FETTWEIS GAELLE 59:12

150 VERCAMMEN MICHEL 59:13

151 DUYSENS JEANNOT 59:42

152 CAPIER JEAN-MARIE 59:52

153 SCHROUFF WILLY 1:00:14

154 SELECK AXEL 1:00:36

155 BOUTET CEDRIC 1:00:38

156 BULTOT JULIETTE 1:00:57

157 DERICHS PATRICIA 1:00:59

158 MESTREZ ERIC 1:01:00

159 ERNENS MARJORIE 1:01:02

160 LECLERCQ XAVIER 1:01:23

161 DELGADO MICHELINE 1:02:14

162 RENNOTTE FLORIAN 1:02:34

163 DANTHINE YVES 1:02:37

164 DANTHINE AURORE 1:02:45

165 MEYS JEAN FRANCOIS 1:03:29

166 BREUER ERIC 1:03:29

167 GODFROID THIBAULT 1:03:36

168 NICOLAI NOELIE 1:03:38

169 BULTOT OLIVIER 1:03:39

170 CREPPE ANNE FRANCOISE 1:03:55

171 BRUWIER JONATHAN 1:04:11

172 BRAGARD JEROME 1:04:11

173 BONHOMME NICOLE 1:04:37

174 JEROME STEPHANE 1:04:37

175 NEYKEN VINCENT 1:05:27

176 KOLKART THOMAS 1:05:27

177 SCALCO LAUREEN 1:05:35

178 RADERMECKER JULIE 1:06:02

179 SCALCO RUDY 1:06:18

180 WYPCHOLO MELISSA 1:06:34

181 LEMAIRE MARINE 1:06:36

182 MARECHAL SOPHIE 1:06:38

183 SCHYNS MARIE MARTINE 1:06:51

184 VOSS JEAN LOUIS 1:07:29

185 BRAGARD BENOIT 1:07:29

186 WERTZ JEAN-FRANCOIS 1:07:32

187 PTAK BENOIT 1:07:35

188 BOLLANDELLI DIDIER 1:07:56

189 TULLENEERS BART 1:07:56

190 MULIER ISABELLE 1:08:26

191 MULIERO ENRICO 1:08:26

192 LANSMANS FRANCOISE 1:08:31

193 LAMBERT HENRI 1:08:36

194 LEGROS FRANCIS 1:08:55

195 LEGROS NOEMIE 1:08:55

196 MESTADIER MARYSE 1:09:13

197 KOLKART THIBAULT 1:09:37

198 BERTRANG JULIEN 1:09:47

199 VERMEIREN CHRISTEL 1:10:23

200 REMACLE FABIENNE 1:10:35

201 DEFOSSE JEAN POL 1:15:05

202 MAENHOUT ALINE 1:16:42

203 ROUFOSSE UGO 1:18:34

204 REMACLE MICHEL 1:20:27

205 LECLERCQ ISABELLE 1:20:27

206 FLORENCE LAURENT 1:20:27

207 MULLENDERS CLAUDE 1:20:31

208 SCHMETZ LOUIS 1:23:29

Jogging Kineo Fitness (Heusy) 14/05/2022 - 8,95 km

1 SCHYNS NICOLAS 29:37

2 JAMSIN RUBEN 33:30

3 OLEFS ANTONINO 35:00

4 DE NAEYER JOACHIM 35:40

5 LANNEER GABRIEL 37:22

6 TASSET JOFFREY 38:50

7 BROCHARD VINCENT 39:02

8 PESSER ALINE 39:23

9 DE CECCO JONATHAN 40:42

10 HUBERT ERIC 40:49

11 PEREAUX KEVIN 41:50

12 SPRONCK JONATHAN 42:01

13 HENNEN THIEBAUT 42:24

14 BECKERS JOEL 42:33

15 MICHAT JACKY 43:34

16 FEY CELINE 43:34

17 JEUKENS MICHEL 43:34

18 SICIM MUSTAFA 43:42

19 DE LUCA ANTHONY 43:44

20 DESSOUROUX JEAN 44:20

21 LEUSCH MYRTILLE 44:40

22 DARIMONT FREDDY 44:54

23 HERZET MIREILLE 44:55

24 POUMAY STEPHANE 44:57

25 PAQUET AMAURY 45:03

26 PATY KEVIN 45:11

27 DUPONT CELINE 45:15

28 THEUNISSEN SIMON 45:21

29 BECKERS OLIVIA 46:31

30 GATEZ SEBASTIEN 46:34

31 LEROI BENJAMIN 46:51

32 VIEILLEVOYE ARTHUR 47:04

33 CASTELA CERRO GONZALO 47:16

34 LUGENS DORIAN 47:39

35 REGNIER DIDIER 47:57

36 SZLACHTA CAROLE 48:02

37 VANDERHEYDEN SABINE 48:03

38 LAHAYE FRANCOIS 48:18

39 BECKERS ANAIS 48:26

40 EL HAJJAJI ABDEL 48:32

41 KASSIN VICTOR-EMMANUEL 49:30

42 SOMJA VICTOR 49:36

43 FERNANDEZ HERRERA BERNARD 50:45

44 LONNEUX DANIEL 51:39

45 BOURGARD SONYA 51:42

46 MARCHAL AMAURY 52:50

47 AGUS GIOVANNI 52:57

48 FRAITURE CLEMENT 52:59

49 CHAMBERLAND MATHIEU 53:01

50 STEFFEN SARAH 53:01

51 GRIGNARD ADRIEN 53:10

52 BECKERS BRUNO 53:25

53 BECK ADRIEN 53:46

54 BAYARD JOSEPH 54:03

55 SOTIAU ANAIS 55:06

56 SCHONBRODT ALAIN 55:34

57 ALEXANDRE ETIENNE 56:22

58 THIELEN ALAIN 56:23

59 FETTWEIS GAELLE 56:39

60 LEEMANS JEAN FRANCOIS 56:40

61 STINI SIRHAN 57:47

62 MARINESCU MICHAEL 58:08

63 DETHIER SOPHIE 58:08

64 NYSSEN THOMAS 58:08

65 DE WERGIFOSSE ANGELIQUE 58:37

66 BOUTET CEDRIC 1:00:15

67 DESSART NICOLAS 1:04:56

68 DETRY EMA 1:05:52

69 DETRY OLIVIER 1:05:52

70 HASTIR GAUTHIER 1:06:49

71 BOULHAT FLORENCE 1:06:49

72 KAMANDA MARTHA 1:10:51

73 LINON GABRIEL 1:13:19

74 LINON LUDIVINE 1:13:37

Trail des Grimpettes (Heusy) 14/05/2022 - 16,76 km

1 CASTERMANS MICHAEL 1:10:50

2 TELLER RENAUD 1:12:29

3 VINCENT MARTIN 1:13:22

4 D’ACQUISTO ALEX 1:14:20

5 WILLEMS JULIEN 1:15:29

6 HUTSCHEMACKERS FAB. 1:15:59

7 PIRLET SIMON 1:19:49

8 DIDDEREN THIERRY 1:21:42

9 JANDRAIN FRANCOIS 1:25:29

10 CUGNET LAURENT 1:27:40

11 TELLER BENJAMIN 1:32:28

12 JEWASINSKI MICHEL 1:33:47

13 KEVELAER BEATRICE 1:34:20

14 MARTINEZ DAVID 1:34:32

15 LORQUET JEAN-MARC 1:35:06

16 PAQUAY MARC 1:36:32

17 ROOMANS PASCAL 1:36:57

18 DAUBY ELISABETH 1:37:22

19 NYSSEN PIERRE 1:39:27

20 LEJEUNE DELPHINE 1:39:33

21 WIERTZ DIDIER 1:39:34

22 FEY PHILIPPE 1:41:42

23 HENSGENS JAN 1:42:29

24 GREIMERS DIMITRI 1:42:52

25 WANSART NICOLAS 1:43:03

26 WOUTERS PAUL 1:44:49

27 BRUTINEL MURIEL 1:48:04

28 LAHAYE SARAH 1:49:47

29 HOCK MICHAEL 1:49:48

30 HILDERSON LUC 1:50:49

31 BARTHOLOMEUS NICO. 1:53:54

32 DE CECCO MICHAEL 1:54:41

33 DUBLET SERGE 1:54:54

34 ABAD LAMAS PATRICIA 1:55:32

35 GREIMERS ALEXANDRE 1:55:52

36 THOMAS XAVIER 1:58:43

37 MARQUET YANNICK 1:58:54

38 DEFRANCE ANNE 1:58:54

39 RENIER PHILIPPE 2:07:03