Killian Crasset et Warsage face à l'Espoir Minerois : « Je vais retrouver le club de mon cœur »

En inscrivant le premier but des Warsagiens ce dimanche, on a directement vu le soulagement dans les yeux du numéro dix des Green, Killian Crasset. Et pour cause: l’ancien Minerois a vécu une saison très difficile, tant au point de vue collectif que personnel. "Nous avons raté le titre qui était notre objectif numéro un. Il a fallu une bonne semaine pour digérer cet échec" , relate-t-il. " Pour moi, c’était difficile. J’ai été freiné par une blessure au genou et puis à la cuisse. J’ai manqué la moitié des matches. Nous avons en plus perdu pendant un long moment des joueurs clés comme Sluysmans, Renauld, Schonbrodt. Quand on voit aujourd’hui, on a retrouvé de l’expérience avec mon retour et celui de Sluysmans, par exemple."