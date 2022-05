Julien Williot (Elsaute) : « La Coupe, notre objectif »

Replacé en défense centrale pour tenir à l’œil Arnold Ngieme contre l’UCE Liège, il n’a pas su l’empêcher d’inscrire un doublé. "C’est vrai que mon boulot consistait à lui barrer la route. C’est assez frustrant car j’ai le sentiment d’avoir fait un bon match. Je lui ai laissé trop d’espace à deux reprises et ça s’est payé cash, ça s’est joué sur des détails. Avec leurs deux buts d’avance, c’était plus compliqué. Le coach m’a fait jouer plus haut, j’ai tenté de me racheter en inscrivant le 2-3 mais ça n’a pas suffi" , regrette-t-il.

L’inusable Julien Williot, qui fêtera ses 39 ans au mois d’août, ne compte pas s’arrêter au terme de cet exercice. Il prolongera l’aventure au stade Léon Crosset, et ce pour une saison supplémentaire, peut-être la dernière.

Encadrer les jeunes

Étant donné sa profession (professeur d’éducation physique), c’est une vocation pour lui d’encadrer les jeunes et c’est la raison pour laquelle les dirigeants ont insisté pour qu’il rempile. "J’aime à croire que les dirigeants et le staff ont insisté pour que je poursuive et ce, pour encadrer les jeunes non pas par ce que je leur dis, mais ce que je leur montre. Je parle surtout de ma mentalité. Je suis là aux entraînements, je ne rouspète pas les décisions arbitrales et je donne tout sur le terrain" , conclut-il. Un exemple à suivre pour nos jeunes pousses.