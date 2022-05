José Riga n’est plus l’entraîneur de l’URSL Visé: « Le moment de chercher un autre challenge »

José Riga ne sera plus l’entraîneur de Visé en 2022-2023. C’est l’information du jour en Nationale 1. Après une saison qui n’était pas à la hauteur des espérances, le mentor a décidé de ne pas prolonger. "J’étais en fin de contrat. Tout s’est toujours bien passé avec le président. J’espérais aider le club quand je suis arrivé il y a un peu plus de deux ans. J’aurais voulu clôturer cette saison avec une montée mais je n’ai pas su. Je pense que c’est le moment pour moi de chercher un autre challenge, peut-être ailleurs une fois de plus" , dit le désormais ex-coach, qui confirme son amour pour les Oies. "Je reste un fan du président et du club. Si je peux aider à un moment ou à un autre, je le ferai. Je resterai un des ambassadeurs de ce club."