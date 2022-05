Champions en série B, les Capellois défieront le premier de l’autre série, Alleur B, pour un titre honorifique de "super champion de P2" ce mercredi soir dans la salle de Comblain. Une rencontre qui arrive sans doute un peu tard dans une saison déjà longue, d’où un sentiment mitigé…

"J’ai un groupe de compétiteurs et je suis persuadé que l’envie de gagner nous habitera lorsqu’on va monter sur le terrain" , explique Fred Ledain, le coach d’Henri-Chapelle qui voit cette rencontre comme la cerise sur le gâteau en cas de succès des siens. "Mais d’un autre côté, on a disputé notre dernier match de championnat début mai et les organismes vieillissants vont sans doute avoir du mal après une saison aussi longue. On a quand même démarré début août… L’essentiel sera de ne pas déplorer de blessure qui pourrait hypothéquer le boulot ou les vacances de certains!"

Benjamin Viellevoye et Arnaud Delhaes, blessés lors de la dernière sortie risquent bien de devoir faire l’impasse.

Opposition de styles en vue

"J’ai donné du repos aux gars, ils en avaient besoin" , poursuit le T1 capellois. "On a juste eu un entraînement jeudi dernier pour préparer cette rencontre face à une jeune équipe qui pourra compter sur sa vivacité pour nous faire souffrir. Une belle opposition de style avec mon groupe qui tentera de mettre en avant son expérience."

C’est sans doute du 50/50 entre deux formations qui affichent des stats fort semblables tant sur le plan offensif que défensif, Alleur B ayant concédé une défaite de plus que les Capellois lors de cette saison 2021-2022.

Adresse du jour: Salle omnisports – rue du Moulin 4 – Comblain-au-Pont.