Fin de carrière pour Julien Lancellotti (Welkenraedt) ? « Pas possible de terminer là-dessus ! »

Alors qu’il s’apprête à raccrocher les crampons à bientôt 38 ans, le défenseur welkenraedtois a donc peut-être vécu sans le savoir le dernier match de sa carrière. "Ce n’est pas possible de terminer là-dessus , coupe-t-il. Je vais aller chez le kiné cette semaine et tout faire pour essayer d’être sur le terrain dimanche."

À Elsaute B dimanche

S’il joue, ce sera face à Elsaute B qui a battu l’EJ Fléron dans l’autre demi-finale. Une formation que Lancellotti et ses coéquipiers connaissent bien. "Honnêtement, je pense que ce sont les deux plus belles équipes de la série qui vont s’affronter. Ce sera un très beau match. Et comme ils nous ont battus il y a quelques semaines en championnat, on a en plus une revanche à prendre." Ce derby, il mettrait, en cas de défaite, un terme à la saison des Bleu et Noir… mais pas à l’histoire de Lancellotti avec le club. Car s’il ne jouera plus, il sera toujours là pour s’occuper des jeunes. "Je suis devenu coordinateur des catégories U10 à U19 du club cette année. Welkenraedt est mon club de cœur et j’ai envie de m’investir pour l’aider à rebâtir une école de jeunes digne de ce nom. Mais cela demande beaucoup de temps. C’est aussi pour ça que je mets un terme à ma carrière de joueur."