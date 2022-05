Metehan Ermis alias Mete Han: le capitaine-chanteur du club de football de Lambermont (vidéos)

"Je chante depuis la maternelle, raconte Mete Han (son nom d’artiste). J’ai mon propre studio et je produis tout de A à Z depuis chez moi. J’essaie d’être présent dans la musique sans délaisser le foot, ce n’est pas toujours évident avec mon boulot d’éducateur."

La musique l’a amené à se produire du côté du festival Fiestacity à Verviers mais aussi dans de petites salles liégeoises ou même à Maastricht.

"J’essaie d’en profiter un maximum même si je ne gagne pas ma vie avec cela. Je crée également des musiques de film."

On retrouve assez facilement ses créations sur les différentes plateformes musicales. Ses productions, "au départ, principalement du reggae et désormais des morceaux aux influences diverses" , restent rapidement dans la tête.

"Lorsque je viens à Lambermont, c’est avec ma casquette de footballeur mais tout le monde ou presque sait que je chante. Beaucoup me disent de tenter ma chance à l’émission The Voice mais mon objectif n’est pas de devenir célèbre donc je ne vais pas me présenter. Je prends du plaisir en fabriquant ma musique à la maison et recevoir des retours positifs des personnes qui l’ont écoutée m’apporte déjà beaucoup."

La victoire 4-1 ce dimanche face à Soumagne permet à Lambermont de rester en 3e provinciale, de quoi pousser Metehan à prendre le micro?

"Si on me le demande, pourquoi pas mais j’ai perdu un peu ma voix en tant que capitaine" sourit-il. "Nous avions un tout nouveau noyau et la saison a été faite de hauts et de bas. Nous avons fait mal à de bonnes équipes mais nous aurions dû mieux faire. On va perdre quelques joueurs mais nous avons réussi à garder pas mal de pions importants. La saison prochaine, nous serons beaucoup plus solides."

+ Retrouvez Mete Han sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes (accès à son profil ici)