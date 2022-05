"La déception est énorme, car on voulait vraiment aller chercher cette montée , nous glissait-il au terme de la rencontre. On a eu les occasions pour l’emporter mais on a péché à la conclusion. Mais bon, c’est le foot et il faut l’accepter."

En janvier dernier, à l’annonce de son futur départ, Fortu avait expliqué vouloir quitter le club sur un titre ou une montée. Après huit années passées à la tête des Verts, ça aurait été la cerise sur le gâteau.

"Je ne prends pas cette élimination comme un échec personnel , enchaînait-il. J’aurais voulu cette montée pour faire plaisir aux gars, au club et à tous les bénévoles. Je rappelle que ça fait quatre ou cinq ans qu’on termine dans le Top 3. Malgré tout, le constat est positif et on a progressé à tous les niveaux. Cette saison, il y avait 16 Sartois dans le noyau. C’est rare et même exceptionnel."

«Sart est un environnement extraordinaire»

Et quand on lui demande la chose qui l’a le plus marqué durant toutes ces années, il n’hésite pas longtemps: "J’ai connu deux présidents qui sont deux personnes vraiment extra. Et surtout qui laissent travailler l’entraîneur. Pour ce dernier, Sart est un environnement extraordinaire."

S’il a décidé de faire un pas de côté, "Fortu" ne compte pas pour autant déconnecter complètement du football.

"D’abord, je vais me reposer car je suis fatigué. Certains ne s’en rendent pas compte mais le rôle d’entraîneur prend beaucoup de temps. Mais le dimanche, je ne vois pas me passer du football. Je viendrai voir des matches ici et je suivrai aussi les gars qui partent. Et si Rudy (NDLR: Siebenbour, qui prendra sa succession) a besoin de quelqu’un pour du scouting, il pourra compter sur moi. Je lui souhaite d’ailleurs le meilleur et je suis sûr qu’il va faire du bon boulot à la tête de l’équipe" , conclut-il.