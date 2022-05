L’entraîneur du RCS Verviers (P2B) Toni Castagna nous annonce l’arrivée de l’ancien attaquant de Weywertz Denis Dongo. Celui-ci était actif à Pontisse en P1. (Ph. Du.)

Sprimont en D2 mercredi?

En finale du tour final de D3, Sprimont doit recevoir le vainqueur de Crossing Schaerbeek – Binche, qui se disputait ce dimanche. Match qui a été arrêté, pendant la séance des tirs au but, à cause d’une bagarre générale. Mercredi, l’ACFF se penchera sur ce dossier et devra décider si le match doit être rejoué, si l’une des deux équipes perd par forfait… ou les deux. Dans ce dernier cas de figure, Sprimont n’aurait pas d’adversaire à recevoir dimanche et monterait directement en D2 Amateur.

Braeken quitte Trois-Frontières (P2B)

Jordan Braeken (Trois-Frontières) rejoindra Vaux-Chaudfontaine (P3) la saison prochaine, annonce Sudinfo .