Carte rouge à Cornesse: Paulus (79e, directe)

Si Saint-Vith a le monopole du ballon, Cornesse est bien en place et ses défenseurs s’imposent sur tous les centres des germanophones.

"Nous avions un plan, on leur a laissé la possession car j’avais confiance dans le jeu de tête de mes défenseurs" , confirmait Jonathan Félix, le T1Cornésien.

Dans les arrêts de jeu, Lejoly y va d’un pointu qui heurte l’équerre avant que Broers ne sorte ce ballon très chaud.Les deux équipes filaient vers la séance des tirs au but.

À 3-2 en faveur de Saint-Vith, Dino Broers repoussait la tentative de Lejeune mais Cremer loupait également son tir dans la foulée.Finalement, c’est un loupé de Frisée qui donnait la victoire aux Noir et Blanc.

"Malgré l’élimination, on peut être fier d’avoir mis Saint-Vith dans ses petits souliers , notait Jonathan Félix. Le foot est cruel, il fallait un déçu et c’est tombé sur nous."

"Nous étions la meilleure équipe mais chapeau à Cornesse , lâchait Thierry Polis, le mentor saint-vithois. Respect aux supporters des deux camps qui étaient nombreux et ont mis le feu."

Andrimont 2 – Lontzen 0

Buts: Bragard (1-0, 60e), Idrissi (2-0, 78e)

"J’ai trouvé les deux équipes très conservatrices durant la première période , analysait Manu Ruiz Marin, l’entraîneur andrimontois. Lontzen a touché notre transversale, nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions. J’ai apprécié de voir des joueurs très disciplinés lorsque nous n’avions pas le ballon, par contre nous n’osions pas assez lorsque nous étions en possession du cuir."

Àla reprise, et surtout après les montées au jeu de Toubali et Özdemir, les Andrimontois retrouve leur jeu offensif fait de vivacité et de provocation.Bragard signe le 1-0, Idrissi double la mise. alors que les gars de Lontzen tentaient de mettre tout à l’avant pour revenir au score.

"Individuellement et techniquement, Andrimont était plus fort que nous et mérite de passer , avouait Ben Lousberg, le coach de Lontzen. Le tir de Quandt qui touche leur latte aurait pu tout changer mais Andrimont gérait la rencontre et attendait son heure.J’aurais voulu un autre match pour mes adieux à Lontzen mais je remercie les joueurs pour cette saison et le club qui m’a permis de travailler pendant 3 ans. Ce dimanche, mon plus gros regret est que nous avons joué devant une trop faible assistance pour un match du tour final."

Dimanche prochain, Andrimont recevra Saint-Vith. Le gagnant ira à l’interséries.