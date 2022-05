Buts: Z. Benlahbib (0-1, 6e), L. Weinberg (0-2, 10e), P. Dierinck (1-2, 30e), M. Monville sur pen. (2-2, 60e), A. Malmendier (2-3, 75e), M. Monville (3-3, 85e).

En menant rapidement 0-2, les Eupenois d’Andy Malmendier pensaient avoir fait le plus difficile, mais c’était sans compter sur la détermination des troupes de Raphaël Solheid.

"On a peut-être pensé que ce serait trop facile et on n’a été sérieux après le 0-2 , regrette un Andy Malmendier très déçu. On a eu les occasions pour tuer le match mais on a énormément raté." Le coach des Germanophones tentera de remotiver ses gars pour la demi-finale de Coupe à Saint-Vith jeudi.

Du côté de Bellevaux, après la déception du titre perdu contre Sart B jeudi, l’équipe a bien réagi. "On revient de loin mais mes joueurs ont tout donné, ils ont été super" , se réjouit Raphaël Solheid.

Prochain match pour Bellevaux: contre Chevron.

Chevron 0 – Bullange 0 (tab: 5-4)

"On avait été vexés car on avait entendu dire que le coach de Bullange était content de tomber contre nous. Ma théorie d’avant-match était faite , savoure Ludovic Lejeune. On a enfin retrouvé le Chevron valeureux qui a réalisé une saison remarquable."

Le coach de Bullange, Raphaël Lognoul, était déçu mais reconnaît que "la hiérarchie est respectée. Sart B, Bellevaux et Chevron ont été mené toute la saison et c’est normal qu’ils finissent devant le championnat. Sur ce match, on a eu la mainmise mais les penaltys, c’est toujours une loterie."

Prochain match pour Chevron: à Bellevaux.