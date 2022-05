Le premier acte est à l’avantage de Rocherath qui se montre dangereux à plusieurs reprises. À la demi-heure, le joueur-entraîneur Stefan Bongard est accroché dans le rectangle mais l’arbitre reste de marbre.

"Cette élimination est dommage car on a livré une très bonne première mi-temps" , estime ce même Stefan Bongard. "On s’est créé pas mal d’occasions et, si on fait 1-0, je suis sûr que Herve a difficile de revenir. On est éliminé, je suis très déçu, mais la saison reste exceptionnelle."

De retour des vestiaires, la partie s’équilibre et les duels se multiplient. Progressivement, les Herviens prennent l’ascendant, se créant à leur tour quelques occasions. Ils sont même proches du 0-1 en toute fin de rencontre mais Amory place au-dessus.

Lors de la séance des tirs au but, le portier Quentin Simonis se montre décisif, avant que De La Cruz ne plante le penalty décisif.

"Chaque équipe a eu sa mi-temps et le nul est logique" , explique son homologue Ben Joly. "Ce match était un peu particulier car Quentin se mariait hier. Sa femme a accepté qu’il vienne jouer et c’est l’homme du match. Il a sorti quelques ballons chauds avant d’être décisif aux penalties. Il le mérite car c’est un mec extra. J’ai un groupe formidable et j’en suis fier."

Prochain match pour Herve: à Recht.