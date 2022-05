Buts: P. Stassen (0-1, 25e), B. Theysgens (1-1, 55e).

Hombourg s’est qualifié pour la finale du tour final de la P4G grâce à son gardien, Antoine Gillet, qui a arrêté deux penaltys. « Il s’est racheté de son match aller et je tiens à le féliciter , précise son coach Frédéric Gutkin. Je dois reconnaître que Franchimont a été plus volontaire que nous dans le jeu mais on a profité de nos contres. » C’est sur l’un d’entre eux que Hombourg B a ouvre le score via Stassen. Le coach regrettait toutefois l’arbitre ait refusé le 1-2 « sur un hors-jeu imaginaire. Mais quoi qu’il arrive dimanche prochain, notre saison est réussie. »

Maxime Chanson, de son côté regrette le manque de réalisme des siens. "On a trois ou quatre occasions franches en première mi-temps et au moins autant après le repos, avec une latte également , précise l’entraîneur franchimontois qui reconnaissait que l’adversaire "a répondu présent avec un système attentiste qui a très bien matché. Sur la séance des penaltys, j’aurais préféré désigner les tireurs mais finalement ceux qui le sentaient bien qui ont tiré."

Le coach tenait aussi remercier son prédécesseur Cédric Detrembleur. "Il a lancé le projet il y a trois ans et a su créer une famille à Franchimont. Il a dû partir pour des raisons privées mais il doit être fier de nous."

Prochain match pour Hombourg B: contre Bolland.