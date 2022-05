RBC Awans 66 – RBC Aubel B 69

RBC AUBEL B: Luparello A. 7, Luparello J. 16, Perin 17, Grégoire 5, Wagemans 5, Blaise 15, Leduc 4.

En remportant ce dernier duel, les Aubelois prouvent que leur maintien n’est pas usurpé. "On a mené tout le match avec un avantage qui a grimpé jusqu’à 19 longueurs avec 51 points marqués en première mi-temps" , relate Gauthier Liégeois, le coach herbager. "Awans est parvenu à se relancer en deuxième mi-temps en trouvant aisément ses joueurs intérieurs. Chez moi, les quatre pivots étaient à l’infirmerie."

Série B

Theux BC 75 – RBC 4A Aywaille 67

Soirée particulière pour les Theutois qui disputaient leur dernier match jeudi dernier. "On était six de l’effectif P2: Caro, Caubergh, Bousmanne, Rondoz, Schimanski et Massin complété par deux jeunes Toussaint et Lentz" , explique Sébastien Hella, le coach des locaux… qui disputaient cette rencontre à Spa! "On était à égalité avec Aywaille au classement donc, pour l’honneur, on pouvait finir devant nos adversaires. Mais surtout, c’était le dernier match de Raph Schimanski. Plusieurs personnes avaient d’ailleurs fait le déplacement pour l’occasion. Pas mal d’émotion pour Raph comme pour tout le groupe."

Si Theux démarrait très bien la rencontre sur le plan offensif, il laissait aussi beaucoup trop de liberté à un adversaire qui scorait aussi. C’était 40 à 39 à la pause. "On a bien repris et on a pu creuser un petit écart" , poursuit Sébastien Hella. "Malheureusement, Aywaille a dû finir à quatre car plusieurs joueurs sont sortis pour cinq fautes et un blessé était aussi à déplorer. Raph a quand même su nous sortir quelques belles actions et a reçu une standing ovation à 30 secondes de la fin du match."

A. Jupille B 68 – BC Verviers B 109

BC VERVIERS B: Casamento M. 10, Reynders 16, Akinbodu 11, Pirard 10, Domken 19, Mahiat B. 13, Lerho 17, Langer 13.

Le premier quart-temps était disputé (23-23) malgré que les Verviétois se déplaçaient chez l’avant-dernier du général.

"Puis on accélère et on arrive à creuser l’écart" , relate Mayron Wilkin, coach ad interim durant la convalescence de Fred Carton. "Belle prestation offensive de Sébastien Langer, jeune U18 du club, qui met 13 points ainsi que Guillaume Reynders qui a enfin compris qu’il pouvait scorer."

Le BC Verviers n’en a par contre pas fini puisqu’il disputera samedi prochain (20h30) un match en vue de désigner le meilleur second face à Cointe B. Et ce, au cas où un troisième montant de P2 était nécessaire. Les deux promus, Henri-Chapelle B et Alleur B se rencontrent eux pour l’honneur et le titre en P2 ce mercredi (20h30) également à Comblain.