Buts: Lange (0-1, 10e), Ruis Jacinto (0-2, 44e, 0-3, 55e), B. Thomsin (0-4, 73e), Van Acker (0-5, 80e).

Après avoir battu Tilff 0-3 lors de la dernière journée de championnat et surfant sur le titre de l’équipe B obtenu jeudi soir à Melen contre Chénée, l’Espoir Minerois du coach Gino Piol veut aller le plus loin possible dans ce tour final et espérer monter en première provinciale. Les Thimisteriens n’ont pas tremblé face aux Tilff de l’ancien standarmen Étienne Delangre, puisque l’attaquant de la P4 Boris Lange ouvre le score après à peine dix minutes de jeu (0-1). Ruis Jacinto doublait la mise juste avant la pause (0-2).

"Le premier acte était très disputé et franchement, cela aurait pu être 2-2, car Tilff a eu les occasions pour revenir.J’avais prévenu mes garçons qu’ils allaient souffrir durant le premier quart d’heure de la seconde période" , souligne le mentor minerois Gino Piol.

La seconde période se déroule comme Piol l’avait prédit et Tilff pousse.Le 0-3 inscrit par l’inévitable Ruis Jacinto après dix minutes de jeu dans ce second acte coupe définitivement bras et jambes aux Tilffois.Benjamin Thomsin et Dorian Van Acker donne scelleront la victoire en inscrivant le 0-4 et le 0-5 (73et 80). "Je suis vraiment fier de mon groupe et de mon club. La P4 était avec nous et prouve que notre club est une famille. Merci au coach de P4 Francesco Dell’Aquila qui est venu avec moi sur le banc" , sourit le coach Piol.

Prochain match: contre Warsage.