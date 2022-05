RBC WELKENRAEDT: Hofs 8, Mond 10, Finck 0, Herzet 2, Fyon 8, Delrez 17, Touette 18.

R SPA BC B: Beauve 9, Piron 9, Muller 4, Rossinfosse 24, Grandry 8, Hendrick 4, Lamy 7, Mathieu 6.

Les Welkenraedtois ne devront leur salut dans la division qu’au second siège montant attribué par l’AWBB à la province de Liège. Car si – comme c’était encore le cas en début de semaine passée – il y avait eu trois descendants vers la P2, Welkenraedt aurait plongé puisque Hannut, lui, a gagné son dernier match. Les Noirs finissent donc antépénultièmes ce triste exercice. "Et notre dernière sortie est à l’image de notre saison…" , déplore le coach Gino Fortuna. "Trois joueurs manquaient à l’appel et finalement les rotations supplémentaires espérées avec deux éléments de P3 n’ont pas été possibles car on a appris vendredi soir qu’on ne pouvait plus modifier le PC53, la liste des joueurs qualifiés, pour les deux dernières journées de compétition."

Les locaux ont donc tenu un quart-temps avant de laisser Spa B prendre le match en main. Avec les seuls Delrez, Finck et Herzet – ce dernier sortant pour cinq fautes au début du troisième acte – comme joueurs extérieurs, il a encore fallu bricoler. "Touette et Hofs ont dû remonter sur l’aile" , explique Gino Fortuna. "Difficile d’être dans nos systèmes de jeu quand l’équipe est à ce point chamboulée. On a compté jusqu’à 25 unités de retard avant de réagir un peu dans le dernier quart-temps."

Tout profit pour Spa B qui était privé de Fiawoo et de Mertens. "On termine cette longue saison sur une victoire" , apprécie Michel Pluys, le coach thermalien, dont les couleurs finissent par un sept sur huit. "Je suis très fier du groupe et de sa mentalité."

Avec ce 16e succès, les Spadois loupent la quatrième place uniquement en raison d’un average défavorable sur l’Union Liège qui raflera, lui, le second ticket montant pour la R2. La défaite concédée à Tilff B il y a une semaine fait mal. La montée, ce ne sera peut-être que partie remise pour les Thermaliens qui pourront travailler dans la continuité la saison prochaine.