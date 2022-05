Arbitre: M.El Baraka.

Cartes jaunes: Jeunehomme, Galère, Belle, Amata, Wattieau, Jungblut.

Buts: Crasset (1-0, 50e), Sangiovanni (1-1, 53e), Nelissen (2-1, 71e).

WARSAGE: Droeven, Heydens, Hungs, Scherpereel, Sluysmans (75ePelsser), Jeunehomme (57eMbazoa), Crasset, Moscato, Nelissen, Vanderbeck (90+2 Diederen).

FC 3 FRONTIERES: Vroncken, Wattieau, Franck, Nicolaije, Renardy (71eRampen), Cornet, Belle (57eBraeken), Amata (53eJunglblut), Sangiovanni, Schyns (71eGouem), Salimou.

Le FC3 Frontières lance les débats dès la troisième minute via Romain Renardy qui voit sa frappe repoussée par Droeven. Warsage riposte via un coup franc de Dorian Jeunehomme qui passe au-dessus, puis dans la minute suivante avec une reprise de la tête du même Jeunehomme repoussée par la latte. À la 10, c’est l’attaquant visiteur Alessandro Sangiovanni qui reprend le ballon de la tête et bat Droeven qui est également sauvé par la latte.Les Warsagiens ratent encore l’ouverture du score via Vanderbeck par deux fois (15 et 20).Schyns et Sangiovanni s’offrent chacun une possibilité avant la pause, mais Droeven veille au grain.

"Nous avons vu directement avant la rencontre que le FC3 Frontières était dans une autre préparation de match que lors de nos deux confrontations en championnatet cela s’est vu en première période.Ils nous ont donné du fil à retorde" , signale le mentor warsagien Michel Remacle.

La seconde période débute bien pour les locaux.Cinq minutes après la reprise, le numéro dix des Green récupère à 25 mètres des buts, se retourne et envoi un missile dans la lucarne de Vroncken (1-0).On pense les Warsagiens lancés, mais trois minutes plus tard, Alessandro Sangiovanni profite d’une mésentente de la défense visitée et place un pointu dans le petit filet de Droeven (1-1). "On offre encore un bête but après avoir ouvert le score.Il va falloir gommer cela au prochain match" , peste Michel Remacle.

Le prochain tour sera pour Warsage, vu que Brice Nelissen donne la victoire via une belle frappe également. "Je râle, car il y avait vraiment de la place aujourd’hui.On venait sans pression, mais après le match, je vois que l’on a raté le coche" , râle le tacticien frontalier Fabrice Burdziak. Warsage recevra dimanche prochain l’Espoir Minerois.

Prochain match pour Warsage: à Minerois.