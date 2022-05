Arbitre: M. Kizedioko

Buts: Schillings (1-0, 2e), Corman (2-0, 25e), Weber sur pen. (2-1, 42e), Plom sur pen. (3-1, 76e)

WELKENRAEDT: Collette, Sabitov, Lennertz, J.Houbiers, Lancelotti (80eVanderthommen), Delhougne, Q.Dohm, Launoy, Schillings (77eCharlier), Plom, Corman (27eK.Reep; 39eCollard)

RICHELLEB: Macors, Jaspar (67eCy.Philippens), Colpin, Lepage (88eLokengi), Daniels (32eHogie), Loyaerts (88eNix), Weber, Munstermann, Winants (32eThomas), Pawecz, Romero

Mis aux commandes après deux petites minutes de jeu par Schillings, Welkenraedt doublait la mise via Boris Corman peu avant la demi-heure. Ce but concrétisait une vraie domination bleue et noire que ne contestait d’ailleurs pas le coach de Richelle B Christophe Philippens. « Nos vingt premières minutes ont été catastrophiques » grimaçait le technicien à l’issue de la rencontre. « On a vraiment permis à Welkenraedt de s’installer tranquillement dans la partie. » Et cela aurait même pu être pire sans un très bon Macors dans les cages bassi-mosanes.

Mais au lieu d’encaisser un troisième but, Richelle B réduisait l’écart juste avant la mi-temps. « On est mieux dans le match en deuxième mi-temps mais on concède malheureusement un penalty à un quart d’heure du terme qui nous met un véritable coup de massue. » Penalty obtenu par Schillings et converti par Plom dont les Richellois ne se relèveront jamais. Au grand plaisir de Greg Degotte, l’entraîneur de Welkenraedt. « On a dominé de la tête et des épaules » souriait ce dernier. « Notre victoire est logique et méritée. "

Deux gros bémols à signaler toutefois.Premièrement, les blessures de Reep, Corman et Lancelotti (pour le premier cité, il est quasiment certain que la saison est finie, les deux autres se testeront pendant la semaine mais sont douteux). Ensuite, l’arrêt du match pendant sept minutes, à savoir le temps qu’il a fallu aux dirigeants de Welkenraedt pour identifier et expulser du site un spectateur auteur de propos racistes à l’encontre de l’arbitre d’origine africaine de la rencontre. Ce dernier, soutenu par les deux camps, a quitté le terrain après le match par une haie d’honneur formée par les joueurs des deux camps et sous les applaudissements nourris de toute l’assistance. Un joli geste qui répond de la meilleure des manières au comportement complètement stupide de ce spectateur…

Prochain match: à Elsaute B.