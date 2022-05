Buts: Thipchanh (1-0, 14e), Safizadeh (2-0, 33e), Loneux (2-1, 66e)

En cas de succès ce dimanche sur la pelouse du Patro Othée, Baelen pouvait valider définitivement son maintien en P3. Il n’en a finalement rien été.La faute, principalement, à une première période compliquée. "Je ne sais pas si c’était le stress mais nous avons tout simplement été inexistants", peste le mentor baelenois Christophe Sangiovanni dont les troupes, visiblement paralysées par l’enjeu, étaient menées 2-0 à la pause. "J’ai remobilisé mon groupe dans les vestiaires et c’était nettement mieux par la suite. D’ailleurs, notre adversaire n’a plus passé le milieu de terrain en deuxième mi-temps."

Revenus à 2-1 peu après l’heure de jeu, les joueurs de Baelen ne sont toutefois jamais parvenus à égaliser. "C’est dommage car nous étions supérieurs physiquement. Je suis persuadé que si on joue encore dix minutes, on revient au score."

Quoi qu’il en soit, cette défaite oblige les Baelenois à disputer un second et dernier barrage pour la descente dimanche prochain. Ce sera sur le terrain de Soumagne et le perdant sera cette fois irrémédiablement condamné à la P4. Et ça s’annonce particulier pour Christophe Sangiovanni puisqu’il s’agit de son ancien club. "J’habite à trente mètres du terrain, j’y ai été coordinateur des jeunes et entraîneur pendant de longues années… Ce sera émotionnellement vraiment spécial pour moi."

Prochain match: à Soumagne.