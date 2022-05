Arbitre: M. Mager.

Carte rouge: Vanaubel (92e).

Cartes jaunes: Crosset; Schroeder, Mazouze, Tudisco.

Buts: Piparo (0-1 csc, 5e), Deville (1-1, 42e), Ngieme (1-2, 1-3, 64e, 68e), Williot (2-3, 83e).

ELSAUTE: François, Piparo (75e Di Nicola), Williot, D’Affnay (75e Bomboir), Ameur, Fassin, N. Tossing, Dirix (75e Counet), Deville, Lefort (75e Colson), Crosset.

UCE LIEGE: Santamaria, Grava (20e Thirion), Dabeye, Rentmeister, Olivier, Mazouze, Katzenburg, Tudisco, Schroeder (84e Mascolo), Namotte, Ngieme.

Le marquoir est relativement vite débloqué en cette finale du tour final de P1, puisqu’on joue seulement la cinquième minute et c’est Piparo qui trompe son propre gardien. Sur un centre tendu de Schroeder, il permet involontairement aux Liégeois de prendre les commandes de la partie. Les locaux essayent mais n’y parviennent pas et c’est sur leur première réelle occasion que Deville remet les deux formations au coude à coude à la 42e. 1-1, c’est le score au repos. "On a essayé de proposer du foot en première mi-temps. On progressait bien jusqu’aux vingt derniers mètres et puis l’avant-dernier geste faisait défaut pour pouvoir se mettre en situation dangereuse" dixit Boris Dome, le T1 des Étoilés.

Après la pause, l’UCE Liège recommence pied au plancher et s’octroie plusieurs possibilités des pieds, successivement, de Schroeder, Ngieme et ensuite Namotte, mais sans succès. Mais ce n’est que partie remise puisqu’après vingt minutes en seconde période Ngieme sort de sa boîte et va inscrire un doublé en l’espace de quatre minutes. D’abord en étant esseulé au point de penalty sur un centre de Thirion, il rend l’avantage aux visiteurs. Ensuite lancé en profondeur par Namotte, il s’en va crucifier François pour faire 1-3.

«Pas un scandale»

Les visités sont sonnés mais le coach va faire rentrer du sang frais en procédant à quatre changements. Ils poussent et parviennent à réduire la marque via Williot sur un corner qui fait 2-3 mais cela ne sera pas suffisant. Les Liégeois conserveront leur avantage d’un but jusqu’au terme de la rencontre, ce qui les propulse au tour final interprovincial.

"C’est la déception qui prédomine évidemment. On a eu un creux durant les vingt premières minutes de la seconde mi-temps et ils ont fait la différence en contre grâce à leurs fortes individualités, comme Ngieme en pointe. La victoire de l’UCE Liège n’est pas un scandale sur l’ensemble des nonante minutes. On va affronter le même type de système de jeu en demi-finale de la coupe jeudi" , ajoute Boris Dome, le mentor Elsautois.

«L’expérience a fait la différence»

Très déçu au terme de la rencontre, l’offensif Elsautois Gary Deville évoque son but égalisateur (1-1). "Je pense que Santamaria, le portier de l’UCE, était sur la trajectoire. Même si le ballon est bien placé (NDLR: piquet rentrant) , il y a justement un faux bond devant lui et le ballon lui passe juste au-dessus des mains pour filer dans son but. On était déjà content de revenir dans le coup tant on sait que c’est difficile de contourner ce bloc, une fois qu’ils mènent au score" , détaille-t-il.

Et quand on lui demande ce qui a fait la différence pour que les Liégeois l’emportent aujourd’hui, il est catégorique. "C’est l’expérience qui a fait la différence. Ils ont des joueurs chevronnés qui savent gérer des grands rendez-vous. Les matchs à enjeu, ça se paye cash tout de suite, on doit apprendre et grandir lors de ces rencontres. À Elsaute, nous avons énormément de jeunes joueurs et c’est le projet du club. Nous sommes fiers d’avoir porté nos couleurs jusqu’à la finale du tour final", conclut Deville.