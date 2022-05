Arbitre: M. De Keyzer.

Carte jaune: Cerigioni.

Buts: Bustin c.s.c. (1-0,52e), Lallemand (1-1, 56e), Haagen (2-1, 58e), Mouhli (2-2, 59e), Rodes (2-3, 62e), Cavelier (2-4, 82e).

DESSEL SPORT: Geladé, Verbeek, Kolen (70e Cinti), Haagen, Boujouh (87e Coeckelbergs), Versmissen, Cerigioni, Peeters (76e Maesen), Ghislain, Cheprassov (87e Colman), Geukens.

RFC LIÈGE: Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Mouchamps (43e Reuten), Rodes, Mouhli (74e Cavelier), Bruggeman (87e Van Den Ackerveken), Lallemand (87e Prudhomme), Perbet (74e Ronvaux).

Il est toujours difficile de parler d’un déclic après une belle victoire, surtout dans un championnat où les matches s’enchaînent à une vitesse folle. Cette fois, il va être compliqué de ne pas ranger le succès de Liège sur la pelouse de Dessel (2-4) dans cette catégorie. Durant nonante minutes, les Liégeois ont montré tous les ingrédients nécessaires pour empiler les victoires: de la maîtrise, du caractère, de la personnalité et même un brin de réussite.

Pourtant, tout était réuni pour que les trois cents supporters qui avaient fait le déplacement goûtent un menu que leurs joueurs leur ont trop souvent servi cette saison: une première période satisfaisante, une erreur défensive fatale, un manque de réalisme devant le but et une défaite amère. L’ouverture du score de Dessel en était la meilleure illustration avec un dégagement de Jonathan D’Ostilio qui était dévié par le dos de Jordan Bustin dans son propre but. "Ce soir, je n’ai jamais eu peur car on avait des occasions et j’ai senti que ça allait tourner en notre faveur. Mon feeling était le bon" , souriait Mohamed Mouhli. "Un déclic? Non, car on a un bon groupe. Je pense que ça va aller."

Cette confiance doit son origine dans le sentiment d’unité qui se dégageait sur la pelouse, mais aussi dans les tribunes. Les fans liégeois ont donné de la voix en seconde période, conscients que leurs chants pouvaient faire la différence. La direction avait également fait le déplacement, tout comme la famille du coach et les joueurs qui avaient sauté de la feuille de match. "Cette rencontre était un tournant et je suis super content de mon groupe. Des titulaires et des remplaçants qui ont bien fait le boulot" , confirmait Gaëtan Englebert, déjà concentré sur le prochain match. "On retrouve Dessel mercredi. Ce n’est jamais simple d’affronter deux fois la même équipe en si peu de temps mais, à mes yeux, c’est mieux de jouer le premier match en déplacement et de le gagner. Nous n’aurons pas le droit d’être moins motivés qu’eux."

Une réflexion d’autant plus fondée que Dender, vainqueur de Knokke, ne semble pas faiblir. "Je ne regarde pas les résultats de Dender. On doit faire un neuf sur neuf et on sera champion" , affirmait le deuxième buteur de la soirée, rejoint par son entraîneur.