Welkenradt - Spa B (P1) : ce sera donc juste pour l’honneur !

"On n’a jamais été autant à l’entraînement!" , s’étonne Gino Fortuna, le coach des Noirs. "J’ai bien dit aux gars que le maintien se méritait sur le terrain et donc terminer par une victoire donnerait davantage de légitimité à la reconduction de notre bail en P1. Et ce, même si quel que soit notre dernier résultat, je suis fier du groupe. On a dû faire face à l’arrêt de Guillaume un entraînement après la reprise, Lejeune non vacciné a manqué une grosse partie de la saison et les blessures ne nous ont pas épargnés."

D’ailleurs Welkenraedt sera encore amputé de deux éléments ce samedi: Lemmans et Van Wissen qui célèbrent l’enterrement de vie de garçon du second cité. Deux anciens du groupe - Renaud Miet et Julien Rademaekers actuellement en P3 - viendront compléter l’effectif.

Côté Spadois, ce sont Mertens et Fiawoo qui manqueront ce dernier rendez-vous. "Malgré l’absence d’enjeu, on veut proposer du beau jeu, faire oublier la défaite du match aller et montrer qu’on est à notre place au général" , trouve comme motivation le coach Michel Pluys qui perdra ensuite Grandry en partance pour Alleur.