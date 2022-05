ELSAUTE: François, Deville, Fassin, Williot, Ameur, Piparo, Tossings, Counet, D’Affnay, Lefort, Crosset, Bomboir,Dohogne, Dirix, Colson, Di Nicola.

UCELIEGE: Santamaria, Tudisco, Dabeye, Rentmeister, Katzenburg, Mazouze, Ngieme, Namotte, Olivier, Graca, Camara, Thirion, Mascolo, Joslet, Schroeder.Crits, blessé à l’œil jeudi à Aubel, veut jouer mais demeure très incertain.

Alors que dans les autres séries, le tour final commencera ce week-end, voici, déjà, la "finale" de celui de première provinciale.Dimanche, Elsaute et l’UCE Liège croiseront le fer pour tenter de remporter ce tour final de P1 liégeoise.Un sacre honorifique, mais guère plus.Pour monter en nationale, il faudra passer par l’interprovincial.Mais avant ça, il faudra l’emporter dimanche au stade Léon Crosset.Une enceinte qui a été le théâtre de la victoire elsautoise en "demi-finale" jeudi soir, 2-0 face à Faimes, via des bus de Deville et de l’inévitable Crosset.

Cette fois, la donne sera différente.

"La majeure partie de mon groupe n’a jamais joué de tour final" rappelle l’entraîneur d’Elsaute Boris Dome, alors que c’est tout le contraire du côté des expérimentés Liégeois de l’UCE, qualifiés pour cette finale après avoir sèchement battu les Aubelois 0-3.

"L’UCE reste l’équipe la plus compliquée à jouer avec leur puissance offensive. Les Namotte, Ngieme et Crits, c’est fort" analyse le mentor étoilé Boris Dome. "On sait que lorsque l’on prend un but contre l’UCE, ils peuvent s’appuyer sur une solidité défensive à toute épreuve. Ils ont battu Aubel 0-3, cela veut dire quelque chose. Ce sera un match différent de celui de ce jeudi, mais quoi qu’il en soit, il y aura match" estime-t-il.

Bien que ce duel ne suppose pas une montée à l’échelon supérieur pour son vainqueur, ça n’en reste pas moins une belle affiche et, peut-être, une nouvelle étape vers la D3 ACFF pour celui qui représentera la province de Liège au tour final interprovincial

Du côté de l’UCE Liège, on reste calme et prudent, malgré la belle et inédite victoire en terre aubeloise jeudi soir.

"Notre saison est déjà réussie donc on aborde ce tour final sans pression!" dixit Jean-Marie Raucq, T1 des "Espagnols".

"Nous sommes conscients de qui nous sommes. Participer au tour final, pour moi, c’est un exploit extraordinaire.C’est la quatrième fois d’affilée, il faut le souligner!"

Ngieme sur le départ?

À noter que le club liégeois espère garder le redoutable offensif Arnold Ngieme, mais le T1 Raucq est conscient que son buteur risque de s’en aller.Certains l’envoient déjà à Sprimont. "Il a de nombreuses propositions en nationale" sourit l’entraîneur qui pourra compter sur lui dimanche à Elsaute.Les hommes de Boris Dome sont prévenus.