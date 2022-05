Absents à l’Union Limbourg: "J’ai eu difficile de réunir 16 joueurs" , dit le coach qui ne préfère pas donner sa liste des absents.

"Ç a va être la fête avec deux belles équipes et du beau monde" , annonce le coach de Bolland, Antoine Wilkin dont l’équipe reçoit l’Union Limbourg.

Deuxièmes au classement final, ses gars ont vu le titre leur filer pour deux petits points. Une raison de plus pour se montrer ambitieux au tour final. "Cette qualification, c’est la cerise sur le gâteau , dit Wilkin. C’est une excellente occasion de vivre un bon moment."

S’ils ont gagné les deux confrontations directes avec l’Union, cela ne veut pas dire qu’il suffira de paraître dimanche. "Ce n’est plus la même chose car tous les compteurs sont remis à zéro et comme il y a plus d’enjeu, je dirais que c’est du 50/50. De notre côté, on va tout donner car on ne veut avoir aucun regret."

Alex Sacré «plutôt confiant»

Pour Alex Sacré, les matches du championnat ne peuvent pas servir de référence. "Je suis plutôt confiant mais ce qu’on vit là, ce n’est que du bonus , dit le mentor de l’Union. On ne s’attendait pas à vivre une aussi belle saison, surtout après les inondations qui ont obligé à déménager. Donc on ne se prend pas la tête et c’est le message que j’ai fait passer auprès des joueurs. Mais avec l’équipe ambitieuse que je suis en train de mettre en place, on ne ferait pas tache en P3."

Voilà un sous-entendu qui dévoile un peu plus les ambitions du coach.

Le vainqueur de choc se déplacera à Franchimont B ou à Hombourg B dimanche prochain.