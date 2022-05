Absent à Richelle B: Aucun.

Ce dimanche, ce sont deux formations qui ont vécu des saisons assez différentes qui vont se retrouver pour ce premier match de tour final de P3C.

Car si Richelle B a acquis son ticket pour y participer, il y a déjà plusieurs mois en remportant la première tranche, Welkenraedt ne l’a validé que lors de l’ultime journée de championnat. Et le parcours de Richelle B pourrait peser dans la balance selon l’entraîneur welkenraedtois Greg Degotte: "C’est clair que j’aurais peut-être préféré rencontrer Fléron ou Elsaute B qui viennent tout juste de prendre un gros coup au moral" , estime-t-il. "De son côté Richelle a pu finir son championnat tranquillement et arrivera plus frais dans la tête. Mais en tout cas, c’est une équipe joueuse comme nous. Je pense donc que les spectateurs assisteront à un beau match de foot."

Dans le camp d’en face, le mentor richellois Christophe Philippens est, lui, impatient d’en découdre: "On a hâte de démarrer ce tour final" , commente le technicien. "Je pense qu’on a bien préparé ça mais ce genre de match se joue souvent sur des détails. Maintenant, c’est entre les mains des joueurs."

Trois renforts de D3

L’équipe de D3 de Richelle ayant terminé sa saison, ils seront trois du noyau de Benoît Waucomont à venir apporter leur soutien à l’équipe B dimanche: Lionel Loyaerts, Charles Weber et Romain Romero. Mais le coach refuse d’y voir un réel avantage. "Pour le match à Welkenraedt en championnat, j’en avais cinq et nous avions perdu alors que chez nous, je n’en avais pas un seul et pourtant, nous l’avions emporté."

Le vainqueur de ce duel ira dimanche prochain chez le gagnant du match entre l’EJ Fléron et Elsaute B.