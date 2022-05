Absents à Recht: Van De Sande (incertain)

Longtemps au coude à coude avec le FC Eupen, Sart a vu le titre s’envoler à quelques journées de la fin du championnat. Le coup a été rude et la déception énorme. Le tour final lui permettra-t-il d’atteindre un P1 qui lui a longtemps tendu les bras?

"Il ne faut pas tenir compte du dernier match de championnat à Recht (Ndlr; défaite 3-1)", précise le T1 Fortune Modafferi.

"On jouait avec le frein à main et beaucoup de jeunes dans l’équipe. Dimanche, c’est une autre compétition qui commence et on veut aller au bout. La rencontre de jeudi passé en Coupe à Elsaute, malgré la défaite (2-0), nous a fait beaucoup de bien. On a livré une très bonne prestation en trouvant les arguments pour répondre aux Étoilés. On a ainsi montré qu’on était prêt pour aborder le tour final. On est reboosté et on a très bien travaillé cette semaine."

Recht dans le doute

Du côté rechtois, la fin de saison n’a pas été simple (9 sur 30) et le doute s’est quelque peu installé dans le groupe de Jérôme Stark.

"On a en effet vécu une période très difficile après le vingtième match" , explique-t-il.

"On peut résumer notre saison en disant que les deux premiers tiers étaient très bons et le troisième très compliqué. Mais sur l’ensemble, l’équipe mérite ce tour final et c’est une récompense pour tout le travail effectué. On n’a rien à perdre et on va l’aborder sans aucune pression. La saison devient certes longue mais les gars vont tout donner. On a travaillé dix mois durant pour vivre cet instant" , commente-t-il.

Le vainqueur de ce match recevra, dimanche prochain, le vainqueur de Rocherath – Herve.