Absents au FC Trois-Frontières: Jungblut est en vacances, mais pourrait revenir le dimanche matin. Collinet a une communion, et Gatez est à un tournoi de tennis.

Première rencontre du tour final pour les Warsagiens du tacticien Michel Remacle. Pour l’occasion, ils reçoivent un invité surprise: le FC Trois-Frontières. "Je ne sais pas si je dois dire que c’est le pire adversaire à jouer, car à ce niveau il n’y a pas de faibles équipes. La seule chose, c’est que je ne sais absolument pas comment ils vont évoluer. S’ils vont attaquer à outrance ou bien venir en bloc bas et partir en contre. Dans notre chef, on jouera notre jeu. Il reste quatre matches à gagner. Si on les remporte, on monte en P1. C’est assez simple, mais ce genre de joute se joue souvent sur des détails, et ce sera le cas dimanche. On s’est super bien entraîné, mais personne ne peut prévoir si un joueur va glisser au mauvais moment, ou si le ballon va prendre le piquet sortant au lieu de rentrant" , avoue Michel Remacle.

«Notre cerise sur le gâteau»

En face, c’est un Fabrice Burdziak très détendu qui nous préface ce duel. "On va le jouer pour le fun. C’est notre cerise sur le gâteau. Nous n’avons absolument pas de pression pour cette rencontre. Elle est sur les épaules de Warsage. Ils n’ont jamais caché qu’ils voulaient monter." Sans pression ne veut pas dire sans ambitions pour le coach du FC3F. "C’est clair que l’on va le jouer à fond. Le chemin est long pour une montée en P1, mais je dois avouer que l’on ne crachera pas dessus si elle arrive. Tout le monde au club a pour ambition d’accéder à la P1, et moi-même je préférerais coacher dans l’élite provinciale, qui plus est avec les transferts que l’on a réalisés. Cependant, une rencontre de tour final se joue sur des détails, et ce sera le cas dimanche."

Le vainqueur de ce match se déplacera chez le vainqueur de Tilff – Espoir Minerois dimanche prochain.